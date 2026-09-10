Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, en vivo la Serie del Rey: fecha, horario y dónde ver el Juego 3 de la LMB

La final de la Liga Mexicana de Béisbol llega a Villahermosa con la serie empatada y tres partidos programados en el Estadio Centenario 27 de Febrero

Tijuana vs Tabasco, Juego 3, horario y dónde ver | Claro Sports

La Serie del Rey 2026 cambia de escenario después de dos intensos encuentros en Tijuana. Toros y Olmecas llegan empatados 1-1 a territorio tabasqueño, por lo que el Juego 3 será una oportunidad clave para que cualquiera de los dos equipos tome ventaja en la batalla por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

La novena fronteriza reaccionó en el segundo partido después de caer en el debut de la serie. Tras la derrota 7-1 en el Juego 1, Tijuana respondió con una ofensiva contundente y se impuso 13-2 para equilibrar la final antes del traslado a Villahermosa.

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo el Juego 3 de la Serie del Rey?

El Juego 3 de la Serie del Rey 2026 entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco se disputará este viernes 11 de septiembre en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas, tiempo del centro de México. Para los aficionados en Tijuana, el primer lanzamiento está programado a las 18:30 horas locales.

La transmisión del partido estará disponible en vivo a través de Claro Sports, que llevará toda la cobertura de la final de la Liga Mexicana de Béisbol con el seguimiento de cada entrada, carreras y jugadas importantes.

Después de dividir triunfos en el Toros Mobil Park, ambos equipos llegan con una nueva oportunidad para tomar el control de la Serie del Rey. Tabasco intentará aprovechar la localía, mientras que Tijuana buscará mantener la inercia ofensiva que mostró en el segundo encuentro.

LMB 2026: ¿Dónde ver la Serie del Rey en vivo? Calendario completo de juegos

La Serie del Rey 2026 se disputa al mejor de siete partidos. El equipo que consiga cuatro victorias será el nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol.

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Todos los encuentros de la gran final podrán seguirse en vivo a través de Claro Sports. Este es el calendario completo de la serie:

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 19:30 horas CDMX (18:30 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Centenario 27 de Febrero | 19:30 horas CDMX (18:30 Tijuana) | Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas (17:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

La serie llega igualada después de dos partidos con marcadores contrastantes. En el primer encuentro, los Olmecas aprovecharon errores defensivos y una ofensiva oportuna para imponerse 7-1, mientras que los Toros respondieron con una explosión ofensiva en el Juego 2 para ganar 13-2.

Ahora, con tres posibles encuentros consecutivos en casa, Tabasco buscará recuperar la ventaja frente a su afición, mientras Tijuana intentará confirmar que la reacción del segundo partido puede marcar el rumbo de la final. La Serie del Rey entra en una etapa decisiva y el campeonato comienza a definirse en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

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