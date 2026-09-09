La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes serán los nominados de este miércoles 9 de septiembre?

Brianda Deyanara y Ese Pérez llegan con inmunidad a una noche marcada por la salida de Gala Montes

¿Quiénes serán los nominados de LCDLF? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 tendrá este miércoles 9 de septiembre una nueva gala de nominación, en la que los habitantes repartirán puntos para definir a los participantes que quedarán en riesgo de abandonar el reality el próximo domingo. La jornada llega después de la eliminación de Flor Vigna y de dos salidas que modificaron la cantidad de concursantes dentro de la casa.

Aldo Rendón dejó la competencia por motivos relacionados con su salud y su lugar fue ocupado el domingo 6 de septiembre por Gala Montes. Sin embargo, la actriz decidió terminar su participación de manera voluntaria el martes 8, apenas dos días después de su ingreso. La producción confirmó que Gala quedó fuera del programa y que se encontraba bien.

La nominación de esta semana también presenta dos habitantes con protección. Brianda Deyanara ganó la séptima prueba del líder y obtuvo inmunidad, mientras que Ese Pérez consiguió el mismo beneficio después de entregar el 40 por ciento del presupuesto semanal durante la dinámica de la Sala de los Acuerdos.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las nominaciones de hoy en La Casa de los Famosos México 2026?

La gala de nominación de este miércoles 9 de septiembre comenzará a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Canal 5 transmite las galas de lunes a viernes a esa hora, mientras que ViX ofrece acceso al contenido del programa y a la señal 24/7 para suscriptores. Galilea Montijo está a cargo de las galas de nominación de los miércoles. Odalys Ramírez y Diego de Erice conducen las transmisiones del resto de los días entre semana.

Durante la emisión, cada participante entrará al confesionario para repartir sus puntos. Una vez que termine el proceso, se conocerán los nombres que integrarán la placa y se abrirá la votación para que el público apoye a quienes quiere mantener en la competencia.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026, al momento?

Hasta antes de la gala de este miércoles no existen nominados confirmados para la séptima semana. La placa se conocerá después de que los habitantes completen el proceso de nominación, por lo que cualquier lista difundida con anterioridad debe considerarse una versión no oficial.

Lo que sí se encuentra definido es quiénes no pueden formar parte de la placa mediante la nominación regular. Brianda Deyanara cuenta con inmunidad por su condición de líder de la semana, mientras que Ese Pérez adquirió su inmunidad en la Sala de los Acuerdos.

De esta forma, los habitantes que llegan al miércoles sin esa protección son Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo, Yahir, Masad Altamimi, Fede Vigevani, Memo Schutz, Gema Garoa y Mariana Ochoa. Esto no significa que los nueve quedarán nominados; únicamente son los participantes que pueden recibir puntos de sus compañeros bajo las condiciones conocidas antes de la gala.

La semana anterior, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Flor Vigna llegaron a la gala de eliminación. Flor recibió el menor respaldo del público y se convirtió en la sexta participante que salió por esta vía.

¿Cómo votar por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

La votación es positiva. Esto significa que el público no elige a quién quiere eliminar, sino al participante que desea salvar. El habitante con menos votos al cierre de la votación queda fuera del programa. El proceso para participar es el siguiente:

Entrar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México.

Seleccionar la sección “Vota”.

Revisar la lista de participantes nominados.

Elegir al habitante que se desea salvar.

Registrar el voto.

Los usuarios de ViX Premium pueden iniciar sesión para utilizar los votos disponibles con su suscripción.

En México se dispone de un voto gratuito y los usuarios de ViX Premium tienen acceso a votos adicionales. Estos pueden repartirse entre diferentes nominados o concentrarse en un solo participante.

Las votaciones comienzan los miércoles después de conocerse la placa y se habilitan nuevamente durante las galas posteriores. El viernes, después de la dinámica de salvación, el participante que obtenga ese beneficio deja la placa.

La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de habitantes

La cuarta temporada comenzó con 18 habitantes. Desde el estreno, las eliminaciones, el Exilio y dos abandonos han modificado la lista de concursantes. Originalmente entraron Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez, Fede Vigevani, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Yanet García, Gema Garoa, Luis Chaparro y Mariana Ochoa. Actualmente permanecen en competencia:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Yahir

Masad Altamimi

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Gema Garoa

Mariana Ochoa

Entre los participantes que ya quedaron fuera se encuentran Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro y Flor Vigna. Mariana Ochoa también salió en una primera instancia, pero consiguió regresar mediante la dinámica del Exilio.

A esas bajas se suman Aldo Rendón, quien terminó su participación por cuestiones de salud, y Gala Montes. Gala entró el 6 de septiembre como nueva jugadora tras la salida de Aldo, pero decidió abandonar la competencia el 8 de septiembre. La placa de la séptima semana quedará definida durante la gala de este miércoles. Después de conocerse los nombres comenzará otra etapa de votación rumbo a la eliminación del domingo.

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