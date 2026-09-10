¡Se empata la Serie del Rey! Toros humillan a Olmecas en el juego 2

Tijuana le devolvió el marcador de escándalo a su similar de Tabasco antes de que el juego 3 se traslade a Villahermosa

Los Toros de Tijuana respondieron con una ofensiva de 13 carreras para imponerse en el Juego 2 de la Serie del Rey ante los Olmecas de Tabasco, en un encuentro donde el bateo local apareció en la segunda mitad del compromiso y marcó la diferencia en el Toros Mobile Park.

Después de un inicio cerrado, Hernán Pérez fue el encargado de abrir la pizarra en la tercera entrada. El pelotero de Tijuana conectó su tercer doble de la Serie del Rey con una línea al jardín central que superó a Randy Romero, batazo que permitió que Jonathan Guzmán llegara al plato para colocar la primera carrera del encuentro, mientras Isaac Rodríguez avanzaba hasta la tercera base.

Olmecas encontró respuesta hasta la quinta entrada y logró igualar el marcador. Calvin Estrada conectó un elevado de sacrificio al jardín central, donde Gilberto Celestino consiguió el out, pero la jugada permitió que Oscar González anotara desde tercera base para empatar el duelo y mantener con vida la ofensiva de Tabasco.

Sin embargo, los Toros aprovecharon la parte baja de ese mismo episodio para cambiar por completo la historia del encuentro. La ofensiva de Tijuana llenó las bases y Hernán Pérez apareció con un sencillo de línea suave al jardín derecho que permitió que Jonathan Guzmán anotara la carrera de la ventaja. Además, Gilberto Celestino avanzó a tercera e Isaac Rodríguez llegó a segunda base, dejando nuevamente la casa llena para los locales.

Con la presión sobre el pitcheo de Olmecas, los Toros aprovecharon la oportunidad y llegó el primer golpe de poder de la entrada. Franchy Cordero conectó un batazo hacia el jardín derecho para concretar el Grand Slam y ampliar la diferencia en la pizarra. El cuadrangular permitió que Cordero, Gilberto Celestino, Isaac Rodríguez y Hernán Pérez cruzaran el plato para poner el marcador 6-1.

Cordero y la tabla que significó el Grand Slam. | Claro Sports.

La ofensiva de Tijuana no bajó el ritmo y continuó castigando al pitcheo visitante. Junior Lake conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central, batazo que llevó a Justin Turner y Phillip Evans al plato junto con el propio Lake para sumar tres carreras más y colocar la ventaja 9-1. Los Toros mantuvieron el ataque ante los lanzadores de Olmecas, que no lograban encontrar el tercer out de la entrada.

El ataque continuó con Jonathan Guzmán, quien conectó otro cuadrangular entre los jardines izquierdo y central. El batazo de vuelta completa permitió que Tomás Telis anotara junto con Guzmán, colocando la pizarra 11-1 con apenas un out en la quinta entrada.

En la sexta entrada llegó otro golpe de poder para los locales. Tomás Telis conectó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central que permitió que Phillip Evans llegara al plato, sumando dos carreras más para los Toros y aumentando la ventaja a 13-1.

Olmecas consiguió una carrera más en la séptima entrada gracias a Phillip Ervin, quien conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho. La jugada permitió que Seth Beer anotara desde tercera base para acercar a Tabasco, aunque la diferencia en el marcador ya era amplia.

Con la ofensiva de poder como protagonista, los Toros de Tijuana igualaron la Serie del Rey con una victoria contundente en el Juego 2. Los cuadrangulares y el ataque de la quinta entrada marcaron el rumbo de un encuentro donde los locales aprovecharon cada oportunidad para tomar ventaja en la pelea por el campeonato de cara al tercer enfrentamiento entre estos dos equipos.

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