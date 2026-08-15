Jenni Hermoso pone fin a su historia con Tigres: “Me voy muy feliz de todo lo que he vivido”

La española dice adiós al fútbol mexicano tras su paso por las Tuzas y las Amazonas

La campeona del mundo pondría fin a su carrera en México | Imago7

Jenni Hermoso cerró su etapa como futbolista de Tigres Femenil después de más de dos años en la institución. El club confirmó este sábado la salida de la delantera mediante un video en el que la española repasó su paso por México, agradeció a compañeras, cuerpo técnico y afición, y dejó abierta la posibilidad de regresar algún día. “Creo que para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto, porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda aquí en Tigres”, expresó.

La atacante, en entrevista divulgada por la escuadra femenil reconoció que su salida representa el final de una etapa que marcó su carrera. “Me voy muy feliz de Tigres, muy, muy feliz de todo lo que he vivido, también triste, obviamente, porque no me gusta despedirme”, explicó. Hermoso tenía todavía seis meses de contrato, pero ambas partes negociaron la rescisión del vínculo para permitirle definir su siguiente paso.

Hermoso llegó a Tigres en enero de 2024 después de haber jugado durante año y medio con Pachuca. Su desembarco en la Liga MX Femenil se produjo en junio de 2022, cuando dejó al Barcelona para incorporarse a las Tuzas. Desde entonces disputó cuatro años en México y consiguió finalmente el título de liga con las Amazonas.

“Me esperaba encontrar lo que me encontré: un equipo ganador, un equipo campeón que me recibió con los brazos abiertos”, recordó sobre sus primeros días en Monterrey. La española también señaló que con el paso de los meses entendió la exigencia del club. “Las expectativas siempre son las de un Tigres ganador, un Tigres que tiene que ganarlo todo”, añadió.

El momento que colocó como referencia de su paso por Tigres fue el campeonato del Apertura 2025. Las Amazonas enfrentaron al América y tuvieron que remontar una desventaja de 3-0 en la final. “Era muy difícil remontar un 3-0 en una final. Empiezas a bajar los brazos, no ves por dónde ni cómo poder remontar ese partido”, relató.

Hermoso recordó que el descanso cambió la respuesta del grupo. “De repente llega el medio tiempo y sale ese coraje de Tigres, esa garra, esas jugadoras que se ponen a hablar y animar a sus compañeras”, explicó. Tigres terminó levantando el título después de imponerse 4-3 en el global, con lo que la española consiguió su primer campeonato de Liga MX Femenil después de haber perdido finales con Pachuca y con las propias Amazonas.

Más allá de los resultados, Hermoso destacó el papel que tuvo México en su vida personal. “He aprendido aquí que la felicidad abarca muchísimo y lo que me ha hecho México es estar tranquila. Me ha dado mucha paz en todo lo que hago”, señaló. También habló de aquello que extrañará después de marcharse: “Un buen taco como en México no se come en ningún sitio, pero sobre todo voy a extrañar a la gente”.

La campeona del mundo con España en 2023 también dedicó palabras a sus compañeras. “He aprendido con ellas lo que es ser un equipo. Me llevo muchísimas amigas de aquí”, comentó. Hermoso aprovechó su despedida para pedir que el proyecto femenil continúe recibiendo apoyo y para reconocer el acompañamiento que encontró durante su estancia en Monterrey.

Ahora, la atacante de 36 años deberá definir su siguiente destino. De acuerdo con la información desde España, su intención sería regresar a España para intentar cerrar su carrera con Atlético de Madrid, club en el que debutó como profesional en 2004. Después de sus etapas en Pachuca y Tigres, Hermoso se despide del fútbol mexicano con un título de Liga MX Femenil y con una frase que resume su salida:“Tengo muy claro que esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida”.

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