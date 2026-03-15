Dallas Goedert se queda con los Eagles tras firmar UN acuerdo por un año

La continuidad del ala cerrada permite a Philadelphia mantener estabilidad en una posición clave del sistema ofensivo

Eagles acuerdan contrato con el ala cerrada Dallas Goedert. | @sgoboy_88

Los Philadelphia Eagles y el ala cerrada Dallas Goedert llegaron a un acuerdo para un contrato de un año, decisión que mantiene al jugador dentro del equipo para la temporada 2026 de la NFL. El pacto asegura la continuidad de uno de los receptores más utilizados por la ofensiva del equipo y confirma que el jugador disputará su novena campaña con la franquicia.

El acuerdo se alcanzó durante el periodo de movimientos de la NFL. De acuerdo con reportes de Ian Rapoport y Mike Garafolo, periodistas de NFL Network, Goedert y la organización trabajaron en la negociación durante los primeros días de la agencia libre hasta cerrar el trato que le permite seguir en Filadelfia.

El contrato es por un año y alrededor de 10 millones de dólares, con dinero garantizado incluido en el acuerdo. Esta renovación también evita que el equipo cargue con un impacto cercano a 20 millones de dólares en dinero muerto en el tope salarial si el jugador salía del roster antes del inicio del nuevo año de la liga.

Dallas Goedert llegó a la NFL cuando los Eagles lo seleccionaron en la segunda ronda del Draft de 2018 procedente de South Dakota State. Desde entonces se ha convertido en uno de los blancos frecuentes en el ataque aéreo del equipo. En la temporada 2025 registró 42 recepciones para 496 yardas y dos touchdowns en 10 partidos.

La continuidad del ala cerrada permite a los Eagles mantener estabilidad en una posición clave del sistema ofensivo. Goedert ha sido parte del grupo que ha acompañado al quarterback Jalen Hurts, con participación constante tanto en jugadas de pase como en el bloqueo en el juego terrestre.

Con este movimiento, Filadelfia asegura una pieza conocida dentro del vestidor mientras continúa con los ajustes del roster de cara a la próxima temporada de la NFL. El nuevo acuerdo mantiene a Goedert como parte del proyecto ofensivo del equipo al menos durante el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: