Manchester City vs Real Madrid en vivo: horario y dónde ver los octavos de final de la Champions League 2026

El Etihad define el destino del Real Madrid tras el 3-0 de la ida; City busca una remontada histórica en la vuelta de octavos de la Champions League

Manchester City vs Real Madrid, en vivo online | Claro Sports

La UEFA Champions League entra en su fase más intensa con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde se definirán los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo. Uno de los duelos más atractivos de la jornada enfrenta al Manchester City y al Real Madrid, una serie que reúne a dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

El conjunto español llega con una ventaja importante después de imponerse 3-0 en el Santiago Bernabéu, resultado que dejó al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en una posición muy favorable de cara al partido de vuelta. Aquella noche estuvo marcada por la actuación de Federico Valverde, autor de los tres goles que marcaron la diferencia en la eliminatoria.

El City, por su parte, afronta el encuentro con la obligación de buscar una remontada que le permita mantenerse con vida en el torneo. Jugar en casa y ante su afición puede convertirse en un factor determinante para intentar revertir el resultado, en un escenario donde los ingleses necesitarán una actuación ofensiva casi perfecta para presionar al Madrid desde los primeros minutos.

Horario y dónde ver Manchester City vs Real Madrid en los octavos de final de la Champions League 2026

El partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid se disputará el martes 17 de marzo de 2026, en el Etihad Stadium de Manchester. En México, el encuentro comenzará a las 14:00 horas (tiempo del centro del país) y podrá seguirse a través de la plataforma de HBO MX. La cobertura también podrá seguirse mediante el minuto a minuto de Claro Sports, con actualizaciones en vivo y estadísticas.

Octavos de final de Champions League 2026: alineaciones probables del Manchester City vs Real Madrid

El Real Madrid llega a este compromiso con una larga lista de lesionados, ya que no podrá contar con Kylian Mbappé, Rodrygo, Dani Ceballos, Éder Militão, David Alaba y Ferland Mendy. Ante este panorama, el cuerpo técnico ha recurrido a varios canteranos que han respondido en los últimos partidos.

Jugadores como Thiago Pitarch, Daniel Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios han tenido participación en el primer equipo, contribuyendo a una racha reciente de dos victorias con marcador acumulado de 7-1, incluyendo el 3-0 ante el City en Champions y el 4-1 frente al Elche en LaLiga. Además, se mantienen las dudas sobre los posibles regresos de Jude Bellingham y Raúl Asencio.

El Manchester City también presenta bajas importantes para el encuentro. El equipo inglés no podrá contar con Joško Gvardiol, Mateo Kovačić y Rico Lewis, lo que obliga a Pep Guardiola a reorganizar algunas posiciones en su alineación titular.

Manchester City (probable): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Antoine Semenyo, Erling Haaland, Omar Marmoush.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Antoine Semenyo, Erling Haaland, Omar Marmoush. Real Madrid (probable): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Vinicius Jr, Brahim Díaz.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Manchester City vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, el Manchester City parte como favorito para ganar el partido de vuelta, principalmente por su condición de local y la obligación de conseguir una remontada histórica. Los momios del encuentro se presentan de la siguiente manera:

Manchester City: -200

Empate: +400

Real Madrid: +420

En este contexto, el escenario plantea un contraste interesante: el City es favorito para ganar el partido, mientras que el Madrid mantiene una posición muy favorable para clasificar a los cuartos de final, siempre y cuando logre administrar la diferencia obtenida en el Bernabéu.

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