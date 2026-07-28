¡El Ruso Brailovsky regresa al América! Las Águilas anuncian una nueva etapa para su leyenda

El exjugador y entrenador azulcrema encabezará el proyecto del club en un torneo internacional de fútbol 6 contra 6

Ruso Brailovsky regresa al América | @ClubAmerica

Daniel ‘Ruso’ Brailovsky regresará al América para asumir la presidencia del equipo que participará en la Arena Two World Series 2026. El club anunció la incorporación del exfutbolista argentino para encabezar este proyecto internacional, separado de las funciones deportivas del primer equipo en la Liga MX.

“Hay historias que nunca dejan de escribirse. Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de Arena Two. Una leyenda del Club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha. ¡Bienvenido, Ruso!”, informó la institución a través de sus redes sociales.

Hay historias que nunca dejan de escribirse.



Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de @arenatwoX.



Una leyenda del Club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha.



¡Bienvenido, Ruso! 🦅#ArenaTwoWS26 pic.twitter.com/J15pyxnkIT — Club América (@ClubAmerica) July 27, 2026

La designación generó dudas iniciales entre algunos seguidores, quienes relacionaron el anuncio con un posible puesto dentro de la estructura del conjunto dirigido en el fútbol mexicano. Sin embargo, las funciones de Brailovsky estarán concentradas en el equipo azulcrema que competirá en el formato de seis contra seis.

¿Qué es Arena Two?

Arena Two es una plataforma de entretenimiento deportivo que combinará partidos, participación digital de los aficionados y una gira internacional. La competencia reunirá a ocho equipos y repartirá una bolsa de premios de hasta ocho millones de dólares durante su calendario de actividades.

El América tendrá como rivales a proyectos encabezados por figuras del deporte como Khabib Nurmagomedov, Patrice Evra, Jérome Boateng y Park Ji-sung. Los aficionados podrán intervenir mediante herramientas digitales en algunas decisiones y dinámicas relacionadas con los encuentros.

El calendario contempla ocho sedes internacionales. La actividad comenzará el 15 de agosto en Río de Janeiro y continuará el 20 de agosto en la Ciudad de México, antes de visitar Manchester, Lisboa, París, Seúl, Kuala Lumpur y Singapur entre septiembre y octubre.

Brailovsky respondió al anuncio del América con el mensaje “Vamos por todo”, acompañado por un emoji de puño. El argentino mantiene una relación histórica con la institución después de su etapa como futbolista durante la década de 1980 y de su posterior paso como entrenador.

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