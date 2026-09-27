Fortaleza vs Deportes Tolima, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

El ‘Pijao’ visita Bogotá con la intención de ganar y reivindicarse con su hinchada tras las fuertes críticas a Sebastián Oliveros.

Fortaleza vs Tolima, en vivo | Claro Sports

Segundo turno de la jornada dominical de partidos en la Liga BetPlay. Ahora es el turno de Fortaleza y Deportes Tolima, dos equipos con realidades distintas en la tabla de posiciones, pero una necesidad imperiosa de sumar tres puntos en el Metropolitano de Techo. El ‘Pijao’ llega envuelto en críticas, mientras que los ‘Amix’ han mostrado un nivel muy desalentador.

¿A qué hora juega Fortaleza vs Tolima y dónde ver en vivo hoy, 27 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 12, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 6:05 p.m. (hora COL), en Techo, con el arbitraje de Luis Matorel. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Fortaleza vs Tolima: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Jéferson Medina, Yesid Díaz, Santiago Cuero; Brandon Mejía, Santiago Vivas; Sebastián Navarro, Mariano Vásquez, Jordan García y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

Así forma Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Anderson Angulo, Shean Barbosa; Cristian Arrieta, Homer Martínez; Adrián Parra, Ever Valencia, Junior Hernández y Sergio Aguayo. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?

La balanza va inclinada para el Deportes Tolima. Posiblemente sea un juego cerrado, donde Fortaleza haya aprendido de sus errores en defensa del último juego. Del otro lado, el ‘Pijao’ ha tenido dificultades para marcar, pero en el papel, la escuadra de Sebastián Oliveros está un escalón por encima del cuadro bogotano.

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