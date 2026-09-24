‘Frío como el viento, peligroso como el mar’: Chicharito se postula como el fan número 1 de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

Presentó su currículum lleno habilidades, pruebas musicales y argumentos que mezclan fútbol y conocimiento de El Sol de México

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a mostrar una faceta fuera de las canchas al presentar una peculiar candidatura: convertirse en el fan número uno de Luis Miguel durante la gira internacional que el cantante prepara para 2027.

El futbolista mexicano publicó un video en sus redes sociales en el que presentó una especie de currículum profesional para demostrar que cuenta con los méritos necesarios para ocupar ese puesto. La solicitud incluyó pruebas de conocimiento musical, fotografías, antecedentes deportivos y una lista de habilidades personales.

La propuesta apareció después de que Luis Miguel confirmara el inicio de un nuevo proyecto de conciertos para 2027, aunque hasta ahora no se han revelado las fechas, ciudades o sedes que formarán parte de la gira.

Hernández aprovechó el anuncio para hacer una invitación al intérprete mexicano y aseguró que está dispuesto a acompañarlo en sus presentaciones alrededor del mundo.

Chicharito presentó un currículum con pruebas para convertirse en el fan principal de Luis Miguel

Chicharito, ¿el fan número 1 de Luis Miguel? | @ch14_

En el video publicado por el exdelantero de las Chivas aparece una presentación titulada “Solicitud oficial”, donde detalló los motivos por los que considera que puede ser elegido como el seguidor principal de Luis Miguel.

El documento incluía datos personales del futbolista, como su nacionalidad mexicana, disponibilidad inmediata y su edad, además de una serie de evaluaciones creadas para comprobar su historia como admirador del cantante.

La primera prueba estuvo relacionada con la antigüedad como fan. Chicharito explicó que escuchaba la música de Luis Miguel desde antes de la era digital, cuando para cambiar una canción era necesario levantarse físicamente. “Yo escuchaba a Luis Miguel para cuando cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter”, mencionó el atacante durante la grabación.

El futbolista también incluyó una evaluación visual en la que identificó imágenes del cantante para demostrar su conocimiento sobre su trayectoria.

El examen musical de Chicharito incluyó canciones de Luis Miguel

Dentro de su peculiar proceso de selección, Hernández realizó una prueba auditiva en la que reconoció canciones de Luis Miguel con solo escuchar los primeros acordes. Entre los temas incluidos estuvieron “La Incondicional”, “Hasta que me olvides” y “Culpable o no”, algunas de las canciones más reconocidas del repertorio del intérprete mexicano.

Además, el delantero completó fragmentos de letras y realizó una prueba de canto para demostrar sus conocimientos musicales. “Mantengamos esto profesional, por favor”, comentó Chicharito al finalizar la dinámica, manteniendo el tono de humor que caracterizó su publicación.

El futbolista también mostró una fotografía en la que aseguró que Luis Miguel estuvo presente en un partido de la Selección Mexicana, como parte de las pruebas que presentó para respaldar su candidatura.

Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios en 2027

La solicitud de Chicharito llegó después de que Luis Miguel confirmara una nueva gira internacional para 2027. El cantante anunció el proyecto mediante sus canales oficiales, aunque hasta el momento no ha dado a conocer el calendario completo de conciertos, las ciudades que visitará ni las fechas para la venta de boletos.

Ante la expectativa generada por el regreso del artista a los escenarios, Hernández aprovechó para pedirle que incluya presentaciones en los lugares que sean necesarios para poder asistir. “Esto es una solicitud formal, los demás se pueden reír, pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede, a todos, tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago”, escribió el delantero mexicano.

Por ahora, la gira de Luis Miguel continúa sin detalles oficiales, pero Chicharito ya dejó clara su intención de acompañar al cantante en la nueva etapa de su carrera musical.

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