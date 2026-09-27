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Haití vs Costa Rica en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 27 de septiembre

Publicado por Daniel Lopez

Fernando Batista se juega una parada clave como entrenador de los ticos.

Haití vs Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports
Haití vs Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Haití y Costa Rica se enfrentan hoy, domingo 27 de septiembre, en el estadio Sabina Park de Kingston, Jamaica, por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. La Sele busca sus primeros puntos ante un rival que comenzó el torneo con una victoria. Con apenas cuatro partidos por selección y dos boletos a cuartos de final disponibles en el grupo, el encuentro tiene un peso importante en las aspiraciones de ambos equipos.

Costa Rica llega bajo presión después de perder 4-3 frente a Curazao, en un partido que ganaba 3-0 al descanso en el estadio Ricardo Saprissa. La derrota dejó cuestionado al equipo de Fernando Batista, quien todavía no consigue una victoria al frente de la Tricolor: acumula un empate y cuatro caídas en cinco presentaciones. El compromiso ante Haití representa una oportunidad para recuperar confianza, corregir los errores defensivos del debut y evitar que se complique todavía más el camino hacia la clasificación.

Por su parte, Haití cuenta con tres puntos tras vencer 3-2 a Trinidad y Tobago en su estreno, con una remontada resuelta en los minutos finales gracias a los goles de Garven-Michée Metusala y Wilson Isidor. El conjunto caribeño vuelve a ejercer como local en Jamaica y busca aprovechar el impulso de ese resultado para fortalecer su candidatura a los cuartos de final. Una segunda victoria le permitiría alcanzar las seis unidades y abrir una diferencia considerable respecto de Costa Rica.

MÁS INFORMACIÓN: Horas de tensión en Costa Rica: así se resolvió la continuidad de Fernando Batista

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Haití vs Costa Rica hoy 27 de septiembre de 2026?

Haití y Costa Rica jugarán este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mientras que en Panamá será a las 18:00 horas. El partido se podrá ver en vivo a través de FOX.

Alineaciones del Haití vs Costa Rica, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por David Badia y Fernando Batista para este duelo:

  • Haití: Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Carl Sainte, Garven-Michee Metusala, Martin Experience; Louicius Don Deedson, Danley Jean-Jacques, Jean Bellegarde, Ruben Providence; Fabrice Picault y Wilson Isidor. DT: David Badia.
  • Costa Rica: Abraham Madriz; Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Darryl Araya, Carlos Barahona; Sebastián Acuña, Orlando Galo, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Josimar Méndez; y Orlando Sinclair. DT: Fernando Batista.

Antecedentes del Haití vs Costa Rica y últimos resultados en la Concacaf Nations League

  • 13 de noviembre de 2025 | Haití 1-0 Costa Rica | Eliminatorias Mundial 2026
  • 9 de septiembre de 2025 | Costa Rica 3-3 Haití | Eliminatorias Mundial 2026
  • 17 de noviembre de 2019 | Costa Rica 1-1 Haití | Concacaf Nations League 2019
  • 10 de octubre de 2019 | Haití 1-1 Costa Rica | Concacaf Nations League 2019
  • 24 de junio de 2019 | Haití 2-1 Costa Rica | Copa Oro 2019

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