Ni puntos ni respuestas: Costa Rica cae ante Haití y aumenta la presión sobre Batista

Otra pésima actuación de los ticos complica el futuro de Fernando Batista.

Haití propina otro golpe a Costa Rica | Media Concacaf

Costa Rica perdió 2-0 ante Haití y volvió a quedar en deuda en la Concacaf Nations League 2026-27. La Tricolor sufrió su segunda derrota consecutiva en el Grupo A, esta vez en el estadio Sabina Park de Kingston, Jamaica, y complicó sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final. Un gol de Jean-Ricner Bellegarde y un autogol de Francisco Calvo resolvieron el encuentro antes del descanso y profundizaron los cuestionamientos al equipo de Fernando Batista.

El comienzo había mostrado a una selección costarricense dispuesta a buscar el arco contrario, con Carlos Barahona y Josimar Méndez participando en las primeras aproximaciones. Méndez estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de derecha, pero la oportunidad no terminó en gol. Haití aprovechó su respuesta y golpeó a los nueve minutos, cuando Bellegarde encontró espacio para sacar un disparo raso y ajustado que superó a Abraham Madriz.

La desventaja obligó a Costa Rica a insistir, aunque sus llegadas no alcanzaron para modificar el resultado. Barahona volvió a aparecer por el costado y también lo intentó de cabeza, mientras que Orlando Sinclair encontró la respuesta del guardameta Alexandre Pierre en otra aproximación. La Sele tuvo oportunidades para discutir el marcador, pero le faltó eficacia, un problema que terminó siendo determinante frente a un adversario que ya había conseguido ponerse en ventaja.

El segundo golpe llegó a los 39 minutos y dejó a los costarricenses en una situación todavía más difícil. Una acción de Fabrice Picault en el segundo palo terminó con el balón desviado por Francisco Calvo hacia su propia portería. El autogol estableció el 2-0 con el que Haití se marchó al descanso, mientras Costa Rica volvió a pagar caro una jugada defensiva y quedó obligada a remontar para evitar otro tropiezo.

A night that belonged to Haiti! pic.twitter.com/LRIUBCZZN6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 28, 2026

Batista buscó una reacción inmediata para el complemento con los ingresos de Gerson Torres y Douglas López por Sebastián Acuña y Carlos Mora. Costa Rica intentó acercarse mediante centros y acciones a balón parado, pero tampoco encontró el descuento que necesitaba para volver a meterse en el partido. Los cambios no se tradujeron en goles, y el paso de los minutos favoreció a una selección haitiana que conservó la diferencia obtenida durante la primera mitad.

El segundo tiempo también dejó amonestaciones para Jeyland Mitchell, Douglas López y Gerson Torres, mientras el entrenador argentino siguió buscando respuestas en el banquillo. Doryan Rodríguez reemplazó a Orlando Sinclair a los 61 minutos y Kenyel Michel ingresó por Josimar Méndez a los 77. Ninguna de esas variantes consiguió cambiar el marcador, por lo que la Tricolor llegó al tramo final todavía con dos goles de desventaja y cada vez menos tiempo para reaccionar.

Haití también renovó su equipo durante el complemento con las entradas de Yassin Fortune, Dany Jean y François Dulysse, entre otros movimientos. El conjunto caribeño sostuvo el resultado hasta el silbatazo final y alcanzó los seis puntos gracias a su segunda victoria consecutiva, después del 3-2 sobre Trinidad y Tobago en el debut. Esta vez, le bastaron los goles de la primera mitad para resolver el compromiso y dar otro paso en la pelea por la clasificación.

Costa Rica quedó sin puntos y Batista acumuló seis partidos sin ganar al frente de la selección, con un empate y cinco derrotas. La caída en Kingston se sumó al 4-3 sufrido ante Curazao y dejó a la Tricolor con seis goles recibidos en apenas dos jornadas. Sus próximos compromisos serán ante Nicaragua, el 1 de octubre como visitante, y nuevamente frente a Haití, el 4 de octubre en casa, con la necesidad de reaccionar para sostener sus aspiraciones en el torneo.

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