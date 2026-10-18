Rubén Rovelo conquista la península de Yucatán con impresionante remontada

El piloto de Alessandros Racing obtuvo su victoria número 29 en su carrera dentro de NASCAR México Series, con lo que agrandó su historia en el circuito

Rubén Rovelo, piloto de Alessandros Racing, protagonizó una remontada memorable en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi para conquistar la Aurora Ruckus Networks Yucatán 120, correspondiente a la novena fecha de NASCAR México Series 2026. El capitalino arrancó desde la undécima posición y terminó en lo más alto del podio tras una competencia marcada por la intensidad, los cambios climáticos y la presión de sus rivales.

El triunfo representó un resultado especial para Rovelo, quien consiguió su victoria número 29 en NASCAR México Series, consolidándose como uno de los pilotos con mayor experiencia y trayectoria dentro de la categoría. Su actuación en la península fue una muestra de paciencia, capacidad de adaptación y determinación para remontar posiciones.

La carrera comenzó con un ritmo intenso, mientras Girón protagonizaba un arranque avasallante. Sin embargo, Rovelo mantuvo su estrategia y avanzó desde el undécimo sitio hasta colocarse en la disputa por los primeros lugares. El piloto de Alessandros Racing aprovechó sus oportunidades para convertirse en el protagonista de una competencia que exigió concentración hasta los últimos momentos.

Rubén Rovelo supera la lluvia y contiene a sus rivales en Yucatán

Las condiciones meteorológicas añadieron dificultad a la prueba. El calor se hizo presente durante la jornada, pero posteriormente llegó la lluvia, un factor que influyó en el desarrollo de la competencia y obligó a los pilotos a adaptarse a las condiciones del trazado y a las exigencias de los neumáticos.

Rovelo explicó que la carrera tuvo circunstancias poco habituales, pues los competidores tuvieron que arrancar con neumáticos radiales debido a las condiciones presentadas. La lluvia y los cambios en el clima convirtieron la administración de los neumáticos y el control del auto en elementos fundamentales para aspirar a la victoria.

El desenlace también estuvo condicionado por la falta de luz natural, por lo que la competencia terminó antes de completar las vueltas originalmente pactadas. Pese a ese escenario, Rovelo logró mantenerse al frente y defender su posición ante los ataques de sus perseguidores. El triunfo se definió en una carrera dramática en la que el piloto de Alessandros Racing convirtió una salida desde el undécimo puesto en una victoria para recordar.

Alex de Alba y Xavi Razo completan el podio de NASCAR México Series

Alex de Alba, representante de AGA Racing Team, finalizó en la segunda posición después de una actuación que reforzó sus aspiraciones en el campeonato. El piloto del auto número 14 destacó la importancia de competir de manera inteligente y evitar los contactos durante una prueba exigente.

De Alba cruzó la meta con un tiempo de 48:13.544, a 1.841 segundos de Rovelo, quien registró 48:11.703 para llevarse el primer lugar. Xavi Razo, que había arrancado desde la pole position, completó el podio con un tiempo de 48:16.341.

El top cinco de la competencia lo completaron Rubén García Jr, cuarto con 48:17.763, y Abraham Calderón, quinto con 48:24.293. La clasificación mostró la competitividad de una fecha en la que varios protagonistas del campeonato tuvieron que responder a las condiciones cambiantes del circuito y a la presión de sus adversarios.

Al finalizar la carrera, Rovelo expresó su satisfacción por el resultado y agradeció el apoyo de los aficionados. También destacó la importancia de regresar al podio junto con sus patrocinadores, luego de una temporada en la que, según reconoció, los resultados no siempre habían sido los esperados.

“Qué día tan increíble. Gracias a todos los aficionados”, señaló el piloto, quien también manifestó su satisfacción por el desenlace de una jornada marcada por el calor, la lluvia y la reducción de vueltas debido a la falta de luz.

Con esta victoria, Rubén Rovelo conquistó Yucatán después de remontar desde el undécimo lugar y alcanzó los 29 triunfos en NASCAR México Series. Su actuación en la Aurora Ruckus Networks Yucatán 120 confirmó su capacidad para competir bajo presión y permitió a Alessandros Racing celebrar un resultado destacado en la novena fecha de la temporada 2026.