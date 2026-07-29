Liverpool vs Wrexham, en vivo: transmisión del partido amistoso 2026

Sigue en vivo este encuentro de preparación a través de la multiplataforma de Claro Sports

El Liverpool se enfrenta al Wrexham en un gran duelo de pretemporada. Los Reds entran en acción ante el Wrexham, en un duelo que representa la oportunidad perfecta para que el cuerpo técnico del Liverpool vea a sus jugadores, suelten las piernas y vayan trabajando en las variantes con las que cuentan previo al arranque de los torneos oficiales. El Wrexham tiene la posibilidad de medir fuerzas ante uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Así que no te despegues de esta transmisión de Claro Sports, que promete ser sensacional.

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