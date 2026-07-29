Medellín deja ir el bus de la Sudamericana: eliminado por Vasco Da Gama

Con un 3-2 en el global, los cariocas sacan pecho y se instalan en la próxima fase del certamen.

Medellín, eliminado en Copa Sudamericana | Pablo PORCIUNCULA / AFP

Independiente Medellín se queda fuera del concierto internacional. El elenco dirigido por Amaranto Perea no pudo resistir la ventaja final, por la mínima, que tradujo el global en 3-2 a manos de Vasco Da Gama. Jugando quizás su mejor partido en términos defensivos, planteándole un ida y vuelta de alta tensión, se quedó con la miel en los labios.

Cuando el partido bajaba la persiana, el gol de Thiago Mendes, de una manera muy extraña por cómo le pegó, termina marcando la zozobra del ‘Poderoso’. Otra vez se repite la misma historia: los brasileños pueden con el fútbol colombiano en copas internacionales.

Muy parejos de entrada

La contienda, en la previa, quizá le daba más monedas al Vasco Da Gama por la diferencia nominal. Sin embargo, el DIM se paró firme con un bloque medio y la intensidad en salidas rápidas. La escuadra brasileña desnudó algunos problemas en creación, los mismos que padece en el Brasileirao con la alarmante campaña en la parte baja de la tabla.

Salvo algún ingenio de Carlos Gómez, poco pasó en la portería de Éder Chaux. Por su parte, los ‘Poderosos’ reaccionaron con dos llegadas: una de Agustín Martegani, en el borde del área, que rebotó en un adversario para impedir la dirección al arco. En el cierre hubo otra clara, de Juan José Córdoba, quien trazó una diagonal y le terminó pegando mordido.

Segundo tiempo con otra dinámica

Más sueltos y con la necesidad de no caer en los penales, ambos equipos subieron un cambio más en la caja. El local necesitaba ser más protagonista, creciendo con su fútbol después de hacer un par de cambios. El DIM también aplicó variantes ofensivas.

Los dos buscaban ganar el partido. Jeison Medina tuvo el gol de la clasificación cerca del cooling break, pues recibió un centro fino de Jhon Edwuin Montaño que no definió con la dirección deseada. El técnico local, entretanto, no le dio la confianza a Marino Hinestroza y Johan Rojas como alternantes en el banco.

Todo parecía encaminarse a favor del Medellín. Incluso el VAR pudo marcar un penal por mano de Kevin Mantilla en el área cafetera, pero otra mano previa, la cual inició la jugada, anuló toda posibilidad para ejecutar desde los doce pasos. Anímicamente, el DIM fue superior en numerosos tramos del cotejo.

Thiago Mendes selló la tristeza paisa

Sin embargo, esto se resolvía con goles. Thiago Mendes lo supo bien en el cierre de la contienda, pues a los 85′ estampó la única diana para sellar la clasificación. En la primera ocasión clara, cazó un centro de Paulo Henrique que define de primera intención, aprovechando el desconcierto de Eder Chaux.

EL DIM se cayó anímicamente y vio lentamente cómo se iba la clasificación. Los cariocas, en cuidados intensivos, logran el boleto a los octavos de final ante Olimpia de Paraguay. La escuadra de Amaranto Perea, por su parte, deberá centrar energías en el plano doméstico. Eliminación muy dolorosa en suelo brasileño.

Te puede interesar: