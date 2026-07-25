¡Adiós a Messi y a De Paul! La MLS no contará con ellos para el All Star Game contra la Liga MX

Los campeones del mundo en 2022 no jugarán contra los mejores jugadores del fútbol mexicano en Charlotte

Messi y De Paul no jugarán ante la Liga MX. | IMAGN IMAGES via Reuters

La MLS calienta motores para una nueva edición del All-Star Game, juego en el que los mejores futbolistas de la liga de Estados Unidos defenderán el prestigio ante las figuras de la Liga MX, en un duelo que promete emociones en el estadio de Charlotte FC. Sin embargo, una de las novedades confirmada por la propia MLS se dio este sábado, pues la Major League Soccer anunció que ni Lionel Messi, ni Rodrigo De Paul estarán convocados con las estrellas del balompié estadounidense. Lee la nota completa aquí.

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