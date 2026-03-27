Ni Jordan, ni Brady ni Ronaldo: Leo Messi, primer deportista del mundo en tener una tribuna nombrada en su honor

Inter Miami anuncia la Leo Messi Stand en su nueva casa, el Nu Stadium

Inter Miami presenta la Leo Messi Stand en su nuevo estadio|Cortesía Inter Miami CF

Leo Messi ya es eterno en Inter Miami. La llegada del argentino marcó un antes y un después para ‘las garzas’, que de no haber ganado nunca un partido de los Playoffs de la MLS, conquistaron ya dos títulos desde que cuentan en sus filas con el 10 y han elevado su perfil por todo el mundo. A raíz de esto, el club le inmortalizará en su nuevo estadio.

El viernes 27 de marzo, Inter Miami anunció que una tribuna del nuevo Nu Stadium, que recibirá su primer partido el 4 de abril, contará el nombre del argentino: la Leo Messi Stand. Con este honor, el argentino se convierte en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor.

“Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único“, lee el comunicado del Inter Miami en el que dieron a conocer este homenaje a Messi.

La tribuna que llega el nombre de Leo abarca las secciones 117 a 121 en el primer nivel, y de la 217 a la 223 en la parte superior. Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico, según informó el club en un comunicado anunciando la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi).

La tribuna de Leo Messi en el Nu Stadium | Cortesía Inter Miami CF

Messi ya es el máximo goleador y asistente histórico de Inter Miami, con 83 goles y 53 asistencias en 94 partidos en todas las competiciones hasta la fecha. El club ganó la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y su primer título de la MLS al vencer al Vancouver Whitecaps en la final del 2025.

Leo Messi es el jugador más ganador de todos los tiempos, con 46 títulos en su carrera entre su paso por el Barcelona, el PSG, Inter Miami y la selección de Argentina. A nivel individual, ganó también un récord de ocho Balones de Oro, además de tres premios The Best y dos veces fue elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo, siendo el único jugador en la historia en haberlo conseguido.

¿Cuándo se inaugura el Nu Stadium de Inter Miami?

El nuevo estadio de Inter Miami, que se comenzó a construirse en agosto del 2023, se estrenará el sábado 4 de abril del 2026, cuando ‘las garzas’ reciban al Austin FC por la sexta fecha de la temporada de la MLS.

Desde que nacieron en 2020, ‘las garzas’ jugaron en Fort Lauderdale, en el estadio ahora conocido como Chase Stadium (su último juego en este recinto fue la eliminación en la Concachampions ante el Nashville SC). Desde un principio, el grupo de propietarios quería mudarse al centro de Miami, aunque conseguir la aprobación para el proyecto tardó más de lo que esperaban. Finalmente consiguieron los permisos y están a días de estrenar el Nu Stadium.

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