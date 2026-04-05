Michigan se medirá ante UConn en la final del March Madness varonil 2026

Los Wolverines dejaron en el camino a Arizona en un encuentro que se esperaba más parejo

Aday Mara y Yaxel Lendeborg tras sellar el triunfo | Bob Donnan-Imagn Images

Michigan dominó de principio a fin a Arizona y firmó una victoria contundente de 91-73 para avanzar al juego por el título nacional, en una actuación que transformó lo que prometía ser el “partido del año” en un monólogo de los Wolverines. El equipo no solo impuso condiciones desde el inicio, sino que dejó sin respuesta a uno de los rivales más sólidos del torneo.

Desde los primeros minutos, Michigan marcó el ritmo del partido y construyó una ventaja de doble dígito en apenas cinco minutos, mostrando superioridad tanto en ofensiva como en defensa. El conjunto dirigido por los Wolverines lució como un equipo completo, con ejecución precisa y control absoluto del encuentro ante unos Wildcats que nunca lograron reaccionar.

Aday Mara fue la gran figura del partido con 26 puntos y nueve rebotes, firmando su mejor actuación en el momento más importante de la temporada. Su dominio en la pintura fue clave para inclinar la balanza, mientras que Yaxel Lendeborg aportó 11 puntos en apenas 14 minutos, demostrando eficiencia pese a no estar al cien por ciento físicamente.

El impacto ofensivo de Michigan fue tal que sumó su quinta victoria consecutiva en el torneo por doble dígito y superó los 90 puntos por quinta vez en esta edición de March Madness, una marca que refleja su nivel dominante. La combinación de talento, ritmo y contundencia convirtió el partido en una exhibición.

Arizona, que llegaba como uno de los equipos más completos del país, no pudo sostener su nivel ni en defensa ni en ataque, registrando un bajo 36% de efectividad en tiros de campo y múltiples pérdidas de balón en la primera mitad. Al descanso, los Wildcats ya caían 48-32, sin señales claras de recuperación.

Koa Peat fue uno de los pocos rescatables con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Jaden Bradley sumó 13 unidades, aunque gran parte de su producción llegó cuando el partido ya estaba definido. La falta de control y la baja efectividad terminaron por condenar a Arizona en una noche para el olvido.

Con este triunfo, Michigan avanza a la final nacional donde enfrentará a UConn, que previamente venció a Illinois 71-62. El duelo por el campeonato se disputará este lunes, en un choque que enfrentará a dos equipos en gran forma, pero con unos Wolverines que llegan como uno de los conjuntos más dominantes del torneo.

UConn deja en el camino a Illinois

UConn continúa consolidando su dominio en el baloncesto universitario al clasificarse a su tercera final nacional en las últimas cuatro temporadas, luego de imponerse 71-62 a Illinois en el Final Four. El equipo dirigido por Dan Hurley mostró carácter en los momentos clave del encuentro y ahora está a un paso de conquistar su tercer campeonato reciente, reafirmando su posición como una de las dinastías más sólidas del NCAA.

El partido se definió por la solidez defensiva y el juego interior de los Huskies, quienes supieron controlar el ritmo ante un rival que no alcanzaba esta instancia desde 2005. Tarris Reed Jr. fue una de las figuras del encuentro con 17 puntos y 11 rebotes, liderando el esfuerzo en la pintura, mientras que el joven Braylon Mullins aportó 15 unidades en una actuación determinante.

Mullins volvió a aparecer en el momento más importante del partido, tal como lo hizo en rondas anteriores. El freshman conectó un triple a falta de 52 segundos que amplió la ventaja de UConn a 66-59, una diferencia que resultó definitiva para asegurar el pase a la final. Su impacto en instancias decisivas ha sido clave en el recorrido del equipo durante el torneo.

Del lado de Illinois, el esfuerzo fue encabezado por Keaton Wagler, quien registró 20 puntos y ocho rebotes, siendo el jugador más destacado de los Fighting Illini. Sin embargo, el equipo no logró sostener la intensidad en los minutos finales, lo que permitió a UConn cerrar el partido con mayor control y eficacia.

Con este resultado, UConn suma su victoria número 19 consecutiva en rondas de Sweet 16 o posteriores, una racha que refleja la consistencia del programa en instancias decisivas. Además, el equipo mejora su marca a 34-5 en la temporada, confirmando su condición de favorito al título.

Ahora, los Huskies se preparan para disputar una nueva final nacional, donde enfrentarán al ganador entre Arizona y Michigan. UConn buscará su séptimo campeonato desde 1999 y el tercero bajo el mando de Hurley, quien podría convertirse en el único entrenador activo con más de dos títulos en este periodo reciente.

Fecha y hora de la final del March Madness 2026 varonil

El juego por el título del básquetbol colegial en los Estados Unidos se jugará en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis.

Campeonato Nacional

UConn vs Michigan | 6 de abril | 18:30 horas, tiempo del centro de México

¿Quién transmite la final de la NCAA 2026?

Los derechos de transmisión del torneo en Estados Unidos se reparten entre las cadenas TBS y truTV, que han llevado gran parte de la cobertura del campeonato.

A pesar de ello, en Claro Sports podrás seguir todos los detalles de la gran final del torneo, con información, cobertura y actualizaciones constantes. Para la audiencia en América Latina, los partidos estarán disponibles mediante ESPN y la plataforma Disney+, ampliando el acceso para los aficionados del básquetbol colegial.

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