Luto en la NFL: Ernie Accorsi muere a los 84 años, leyenda de New York Giants y miembro de su Anillo de Honor

El histórico ejecutivo de los Giants murió a los 84 años. Fue clave en la llegada de Eli Manning y en la construcción de dos equipos campeones

Reportes señalan que sufría de cáncer | AL BELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL está de luto por la muerte de Ernie Accorsi, histórico ejecutivo y exgerente general de los New York Giants, quien falleció a los 84 años. La franquicia confirmó este domingo 20 de septiembre su deceso, ocurrido un día antes, el sábado 19, mientras se encontraba acompañado por su familia.

Accorsi dejó una trayectoria de 37 años dentro de la NFL y tuvo etapas al frente de los Baltimore Colts, Cleveland Browns y New York Giants. Su nombre quedó ligado principalmente a la organización neoyorquina, donde ocupó la gerencia general entre 1998 y 2006 y tomó decisiones que posteriormente tuvieron impacto en dos campeonatos del Super Bowl.

Una de sus operaciones más recordadas ocurrió en el Draft de 2004, cuando los Giants consiguieron a Eli Manning mediante un intercambio con los San Diego Chargers. Accorsi había seguido al quarterback durante su etapa universitaria en Ole Miss y consideraba que era un jugador alrededor del cual New York podía construir un equipo capaz de competir por el campeonato.

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El ejecutivo también fue clave para la llegada de Tom Coughlin como entrenador en jefe y para la incorporación de jugadores como Osi Umenyiora, Antonio Pierce y Plaxico Burress. Aunque Accorsi se retiró después de la temporada 2006, recibió anillos por los títulos obtenidos por los Giants tras las temporadas 2007 y 2011.

¿De qué murió Ernie Accorsi, leyenda de New York Giants?

Hasta el anuncio oficial de este domingo, los New York Giants y la familia de Ernie Accorsi no habían informado públicamente una causa de muerte. La información difundida por Associated Press y publicada por NFL.com señala que tampoco fueron revelados detalles sobre el lugar en el que ocurrió el fallecimiento.

Algunos reportes periodísticos en Estados Unidos, entre ellos el New York Post, señalaron que Accorsi había enfrentado recientemente una breve batalla contra el cáncer. Sin embargo, esa versión no fue incluida en el comunicado de los Giants ni en la información oficial difundida por la NFL, por lo que la causa no había sido confirmada públicamente por la familia.

La organización destacó su impacto dentro de la franquicia. El propietario John Mara recordó a Accorsi como una figura que “ayudó a dar forma al curso de la historia de los New York Giants”, además de señalar que fue un asesor cercano de la familia y una pieza de la construcción del equipo durante su etapa al frente de las operaciones deportivas.

Muere Ernie Accorsi a los 84 años: esta es su trayectoria

Nacido el 29 de octubre de 1941 en Hershey, Pennsylvania, Accorsi estudió comunicación en Wake Forest y trabajó inicialmente como periodista deportivo. También tuvo experiencia en las áreas deportivas de St. Joseph’s University y Penn State antes de incorporarse en 1970 a los Baltimore Colts como director de relaciones públicas.

Después de pasar por las oficinas de la NFL, regresó a los Colts como asistente del gerente general entre 1977 y 1981 y tomó el puesto principal en 1982. Posteriormente se incorporó a Cleveland, donde ejerció como gerente general de los Browns entre 1985 y 1992. Durante esa etapa, la franquicia ganó cuatro títulos de la AFC Central en cinco años y disputó los juegos de campeonato de la AFC de 1986, 1987 y 1989.

Accorsi llegó a los Giants en 1994 para trabajar como asistente de George Young y asumió como gerente general en enero de 1998. Bajo su gestión, New York conquistó dos títulos de la NFC East, alcanzó cuatro veces los playoffs y llegó al Super Bowl XXXV, donde cayó frente a los Baltimore Ravens.

Su legado quedó ligado especialmente a Manning y Coughlin. Los dos terminaron como protagonistas de los campeonatos de los Giants en los Super Bowls XLII y XLVI, ambos conseguidos después del retiro de Accorsi. Manning recordó que durante años acostumbró llamarlo en la semana del Draft para agradecerle que hubiera confiado en él y realizado el intercambio que lo llevó a New York.

En 2016, Ernie Accorsi fue incorporado al Ring of Honor de los New York Giants junto con Tom Coughlin y Justin Tuck, convirtiéndose en el segundo gerente general en recibir esa distinción dentro de la franquicia. También pertenece al Wake Forest Sports Hall of Fame, donde fue reconocido por una carrera que comenzó en el periodismo y terminó por convertirlo en uno de los ejecutivos vinculados a varias etapas de la historia de la NFL.

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