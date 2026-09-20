¡Drama en el Soldier Field! Caleb Williams abandona el campo tras lesión en la pierna

Los Bears rezan para que no sea de gravedad luego de ver al quarterback deslizarse tras no haber recibido contacto

Caleb Williams, lesionado. | Foto por PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Chicago Bears encendieron las alarmas este domingo después de que Caleb Williams abandonara el partido ante los Minnesota Vikings por una lesión en el isquiotibial derecho, sufrida en una jugada sin contacto durante el último cuarto. El quarterback tuvo que salir del campo con ayuda y posteriormente fue trasladado al vestuario.

La acción ocurrió con Chicago instalado en zona roja y con aproximadamente siete minutos y medio por jugar. Williams escapó hacia su izquierda en primera y gol desde la yarda 6 de Minnesota, pero su pierna derecha cedió antes de recibir contacto, por lo que cayó sobre el césped y mostró dolor de inmediato.

El quarterback intentó incorporarse, pero necesitó asistencia del personal médico para abandonar el terreno. Después ingresó a la carpa médica y, minutos más tarde, fue trasladado en carrito hacia los vestidores. Antes de salir del campo, Caleb Williams respondió al apoyo de la afición con un gesto hacia las tribunas.

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Los Bears informaron posteriormente que se trató de una lesión en el isquiotibial, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente el grado ni el tiempo estimado de recuperación. Williams quedó descartado para regresar al encuentro, mientras Chicago deberá esperar nuevas evaluaciones para conocer el alcance del problema.

Antes de abandonar el partido, el quarterback completó 15 de 26 pases para 138 yardas y una intercepción, además de sumar 42 yardas en cinco acarreos. Chicago apenas había conseguido tres puntos ante la defensa de Minnesota en una tarde marcada por la lluvia en Soldier Field.

Bears QB Caleb Williams was helped off the field after going down with an apparent injury in the 4th quarter vs. the Vikings.



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Tyson Bagent ingresó en lugar de Williams y tomó el control de la ofensiva. La serie en la que ocurrió la lesión terminó con un intento de gol de campo de Cairo Santos desde 23 yardas, pero Isaiah Rodgers bloqueó la patada que pudo empatar el partido 6-6.

Minnesota amplió posteriormente su ventaja con un gol de campo de Will Reichard y terminó llevándose la victoria 9-3, resultado que dejó a los Bears con marca de 1-1 y a los Vikings con registro de 2-0 en el inicio de la temporada.

Ahora la atención en Chicago estará puesta en la evolución de Williams. La lesión llega apenas en la segunda semana de la temporada regular, por lo que el diagnóstico definitivo y el tiempo de baja serán claves para definir si Tyson Bagent tendrá que asumir la titularidad en los próximos compromisos.

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