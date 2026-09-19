Pochettino destaca a la MLS como base para el futuro de la selección de Estados Unidos

El entrenador del combinado estadounidense resaltó el trabajo de los clubes con los futbolistas jóvenes y su aporte al proceso nacional

Pochettino destaca a la MLS | IMAGN IMAGES via Reuters

Mauricio Pochettino señaló que la Major League Soccer tiene un papel dentro del desarrollo de la selección de Estados Unidos, principalmente por la posibilidad que ofrece a los jugadores jóvenes de sumar minutos y avanzar desde las categorías formativas hasta el primer equipo.

En entrevista con Apple TV, el entrenador del combinado estadounidense explicó que la estructura de la MLS permite trabajar con futbolistas en distintas etapas de su formación y consideró que ese camino debe mantenerse como una fuente para la selección. “Muy importante. Yo creo que tener una estructura como tiene MLS, una liga competitiva, una liga que provee de minutos a jugadores jóvenes”, explicó Pochettino.

El técnico también hizo referencia al trabajo que realizan los clubes con sus divisiones inferiores. “Tiene una estructura de base también con los jóvenes que son excelentes”, comentó.

Pochettino mencionó como ejemplos a futbolistas como Memeti y Juran Hol, quienes forman parte de los jugadores que han pasado por procesos de formación dentro del fútbol estadounidense. “Es algo que hay que darle mucho valor y que eso tiene que ser la fuente principal para el futuro de todo lo que busquemos y podamos lograr aquí en América”, señaló.

Pochettino explica el llamado de Cavan Sullivan

Dentro de esa generación de jóvenes que buscan abrirse paso en el fúbol estadounidense aparece Cavan Sullivan, quien recibió su primera convocatoria a la selección absoluta con apenas 16 años.“Está claro que es un jugador que tiene 16 años, que está creciendo. Creo que en los últimos meses ha mostrado un nivel todavía mucho más adecuado para ser llamado a la selección absoluta”, señaló.

El entrenador también destacó las características que ha observado en Sullivan y mencionó la importancia de acompañar su desarrollo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Tiene esa valentía, tiene esa frescura, tiene esa energía que lo hace ser un jugador atrevido”, comentó.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos inicia el recambio generacional de Pochettino sin Pulisic ni Balogun

Pochettino también indicó que el futbolista todavía atraviesa una etapa de formación y que deberá continuar desarrollándose en diferentes aspectos. “Lo importante ahora es seguir creciendo. Un jugador de 16 años todavía es un jugador que tiene que madurar en muchas de las fases, no solamente en el juego, sino también en la parte humana, personal”, explicó.

El estratega agregó que el cuerpo técnico estará cerca del joven durante ese proceso para acompañar su evolución y permitirle continuar desarrollando su carrera dentro del fútbol estadounidense.

Te puede interesar: