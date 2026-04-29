James Rodríguez lo intenta, pero se encuentra con un Minnesota sentenciado

Minnesota United fue eliminado de la US Open Cup tras perder con San José. James Rodríguez ingresó en el tramo final y tuvo poca incidencia en el resultado.

James Rodríguez con el Minnesota | Reuters.

James Rodríguez vivió su primer gran tropiezo desde su llegada al fútbol de Estados Unidos. El colombiano quedó eliminado con Minnesota United en los octavos de final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026, luego de caer 4-2 frente a San José Earthquakes en un compromiso en el que tuvo poca incidencia.

El mediocampista no fue titular y apenas disputó 14 minutos, ingresando cuando el partido ya estaba prácticamente definido. La diferencia de dos goles y el momento del encuentro condicionaron cualquier intento de reacción por parte del equipo, dejando a James sin margen para influir de manera determinante.

Poco margen de acción para el colombiano

A diferencia del compromiso anterior, en el que Minnesota había eliminado a Sacramento desde el punto penal con una nómina alterna —y con James como titular por primera vez—, el técnico Cameron Knowles optó en esta ocasión por alinear a su equipo principal. Sin embargo, la estrategia no dio resultado y el equipo terminó cediendo ante un San José más efectivo.

Para el minuto 76, el marcador ya estaba sentenciado, lo que llevó al entrenador a darle ingreso a James Rodríguez en lugar de Nectarios Triantis. En ese corto tiempo, el colombiano intentó asociarse con sus compañeros y generar juego en ofensiva, aunque las condiciones del partido limitaron su impacto.

Números discretos y mirada al futuro

Durante los minutos que estuvo en cancha, James dejó algunos destellos en acciones colectivas y probó con un remate de media distancia que pasó ligeramente desviado. Según SofaScore, el volante recibió una calificación de 6.7 y destacó por su precisión en los pases, completando el 93 % de ellos.

Más allá de la eliminación, el colombiano continúa sumando minutos con el objetivo de alcanzar su mejor forma de cara a la Copa del Mundo, que iniciará en 43 días. Su próximo desafío será este sábado 2 de mayo, cuando Minnesota United visite a Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field por una nueva jornada de la Major League Soccer, en un duelo clave para retomar confianza.

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