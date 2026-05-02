Grzegorz Lato: el velocista polaco que conquistó la Bota de Oro en Alemania 1974 contra todo pronóstico

En un torneo lleno de figuras, Lato no aparecía entre los favoritos a la Bota de Oro y tampoco lo hacía una selección de Polonia que compartía grupo con potencias como Argentina e Italia

Un goleador del que pocos esperaban algo… y que terminó demostrando que era mucho más de lo que creían. Grzegorz Lato nació el 8 de abril de 1950 en Malbork, Polonia, una región marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí comenzó el camino de un futbolista que convertiría la velocidad en su sello y en su arma más letal.

Su carrera despegó a los 19 años con el Stal Mielec, el club de su vida. Ahí no solo se consolidó como extremo, sino que conquistó dos títulos de liga y llevó al equipo hasta los cuartos de final de la Copa de Europa en 1976.

Los reflectores llegaron en la Copa Mundial de la FIFA 1974. En un torneo lleno de figuras, Lato no aparecía entre los favoritos a la Bota de Oro. Tampoco lo hacía una selección de Polonia que compartía grupo con potencias como Argentina e Italia.

Lato cambió el guión: firmó dobletes ante Argentina y Haití, y fue pieza clave en la victoria frente a Italia. Polonia avanzó con autoridad y en la segunda fase mantuvo el ritmo, superando a Suecia y Yugoslavia, con el extremo nuevamente haciéndose presente en el marcador.

El único que pudo frenar su camino fue la anfitriona Alemania. Sin embargo, Polonia aún tenía historia por escribir. En el partido por el tercer lugar, ante la poderosa Brasil, Lato volvió a aparecer: desbordó, dejó atrás a los defensores y marcó el gol que selló un tercer puesto que supo a hazaña.

Con siete goles, el dorsal 16 se convirtió en el máximo goleador del torneo. Su técnico, Kazimierz Górski, lo describió como: “Una máquina; los rivales no tenían idea de lo que les esperaba con esa velocidad”.

Lato disputó también los Mundiales de 1978 y 1982. En el primero, Polonia llegó a la segunda ronda y el extremo anotó dos goles. Mientras que en España 1982 volvió a subir al podio con otro tercer lugar, sumando una anotación más a su cuenta mundialista.

A nivel olímpico, su legado también brilló: plata en Montreal 1976 y oro en Múnich 1972, consolidándose como uno de los grandes referentes del futbol polaco. Su nombre era coreado, su talento admirado dentro y fuera de Europa. Sin embargo, su proyección internacional se vio limitada por una regla de la Liga en Polonia que impedía transferencias al extranjero antes de los 30 años.

Ya cumplida la edad, Pelé lo buscó para llevarlo al legendario New York Cosmos, donde compartiría vestidor con figuras como Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. Lato rechazó la propuesta. Su destino lo llevó a Bélgica, con el Lokeren, y más tarde a México, donde defendió la camiseta del Atlante durante dos años.

Pelé lo buscó para llevarlo al legendario New York Cosmos | Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La cuenta regresiva de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 continúa destacando a las máximas leyendas del torneo y, por todo lo anterior, Grzegorz Lato se encuentra en el puesto 40 en una lista que ya tiene a figuras como Eden Hazard, Ronaldinho, Francesco Totti, entre otros y que puedes disfrutar a continuación:

Te puede interesar: