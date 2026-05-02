Euphoria 3, capítulo 4: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

El cuarto episodio está marcado por un terreno más oscuro; el riesgo en México, las deudas con el crimen y el choque de sus personajes con una adultez cada vez más difícil de evadir

Todo lo que debes saber del cuarto capítulo de Euphoria | @StreamMaxLA

La espera terminó para los fans de Euphoria. La temporada 3 avanza con su cuarto capítulo, que se estrena este domingo 3 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, a través de HBO y HBO Max. El nuevo episodio llega después de una entrega que dejó más dudas y varias tensiones entre Rue, Jules, Cassie, Nate y el resto de los personajes, ahora marcados por una etapa más adulta y con conflictos que van más allá de la vida escolar.

El capítulo 4 se perfila como un punto clave dentro de la nueva temporada, que mantiene su estreno semanal cada domingo. Después de los primeros tres episodios, la serie creada por Sam Levinson sigue desarrollando las consecuencias del salto temporal, las nuevas dinámicas entre sus protagonistas y el rumbo de una historia que se encamina hacia su cierre con ocho capítulos en total.

Euphoria, temporada 3: ¿Cuándo sale el capítulo 4 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 4 de la temporada 3 de Euphoria se estrena este domingo 3 de mayo de 2026. En México, el episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país, tanto en HBO como en HBO Max.

La serie mantiene el mismo formato de lanzamiento que ha usado desde el inicio de esta temporada: un episodio nuevo cada domingo. Este esquema permite que la conversación sobre cada capítulo se mantenga activa durante la semana, sobre todo después de los eventos del episodio 3, que dejó abiertas varias líneas de conflicto para Rue, Jules, Cassie y Nate.

¿De qué trata el capítulo 1, 2 y 3 de Euphoria, temporada 3?

A partir de aquí hay spoilers de los primeros tres capítulos de la temporada 3. El episodio 1 retoma la vida de Rue en un contexto distinto: ahora trabaja como “mula” para transportar droga entre México y Estados Unidos bajo la amenaza de Laurie. La historia muestra a Rue atrapada en una dinámica de riesgo, con una deuda que sigue marcando sus decisiones y la acerca a personajes relacionados con el crimen.

El capítulo 2 amplía el salto temporal de los personajes. Nate y Cassie aparecen comprometidos y viviendo en un suburbio, mientras su relación mantiene señales de control y tensión. Jules avanza en su carrera artística, Maddy trabaja como mánager de celebridades y Lexi desarrolla su camino en el ámbito creativo. La temporada también presenta nuevas incorporaciones al elenco y muestra una etapa más adulta de los protagonistas.

El episodio 3, titulado ‘La balada de paladín’, gira alrededor de la boda de Cassie y Nate, un evento que reúne a varios personajes y funciona como punto de quiebre en la temporada. La celebración termina marcada por problemas de deudas, violencia y nuevas consecuencias para Nate y Cassie, mientras Rue queda envuelta en una situación de mayor peligro dentro de su trama criminal.

Euphoria 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La temporada 3 de Euphoria cuenta con ocho episodios. Todos los capítulos se estrenan en domingo y, para México, el horario establecido es a las 19:00 horas, tanto en HBO como en HBO Max. El calendario de estreno queda así:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026

La tercera temporada llega después de varios años de espera y ha sido planteada como una etapa de cierre para la historia creada por Sam Levinson. Además del regreso de Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, esta entrega incluye cambios en el elenco y nuevas incorporaciones.

Te puede interesar: