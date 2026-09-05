Tigres vs Necaxa, en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Tigres vs Necaxa en vivo

¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! La jornada 7 del Apertura 2026 sigue su curso con el partido de Tigres ante Necaxa el sábado 5 de septiembre en el Estadio Universitario. Un partido de dos equipos que están urgidos de resultados en la Liga MX, ya que ambos se encuentran fuera de la pelea por los puestos de Liguilla.

Tigres pasa por un momento complicado en el torneo y buscarán sumar segunda victoria para intentar salir del fondo de la tabla. Vienen de un empate sin goles ante Santos Laguna y necesitan repuntar bajo las órdenes de Vucetich.

Por su parte, Necaxa está en el lugar 14 de la tabla con dos victorias, un empate y tres derrotas. Vienen de perder ante Cruz Azul, por lo que una victoria esta tarde les podría ayudar a levantar en el torneo. Sigue las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.