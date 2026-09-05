Tigres vs Necaxa, en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue en directo el partido de la jornada 7 en el Estadio Universitario. Felinos y Rayos están urgidos de resultados en el torneo
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
La línea de dinero para el partido de la jornada 7 se encuentra de la siguiente manera: Tigres -137 Empate +300 Necaxa +333
Antecedentes Tigres vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La rivalidad entre ambos equipos se ha dividido en los últimos partidos. En el torneo anterior empataron a un gol, mientras que en el Clausura 2025 repartieron resultados incluyendo el choque de los cuartos de final
Necaxa 1-1 Tigres | Clausura 2026
Tigres 5-3 Necaxa | Apertura 2025
Tigres 2-2 Necaxa | Clausura 2025 | 4tos de final
Necaxa 0-0 Tigres | Clausura 2025 | 4tos de final
Necaxa 1-2 Tigres | Clausura 2025
¿A qué hora juega Tigres vs Necaxa y dónde ver hoy 5 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El partido entre Tigres y Necaxa de este sábado será a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.
Tigres vs Necaxa en vivo
¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! La jornada 7 del Apertura 2026 sigue su curso con el partido de Tigres ante Necaxa el sábado 5 de septiembre en el Estadio Universitario. Un partido de dos equipos que están urgidos de resultados en la Liga MX, ya que ambos se encuentran fuera de la pelea por los puestos de Liguilla.
Tigres pasa por un momento complicado en el torneo y buscarán sumar segunda victoria para intentar salir del fondo de la tabla. Vienen de un empate sin goles ante Santos Laguna y necesitan repuntar bajo las órdenes de Vucetich.
Por su parte, Necaxa está en el lugar 14 de la tabla con dos victorias, un empate y tres derrotas. Vienen de perder ante Cruz Azul, por lo que una victoria esta tarde les podría ayudar a levantar en el torneo. Sigue las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.