Carín León se convierte en el primer latino en cantar en The Sphere: así fue el setlist de su concierto

Al ritmo de ‘La Boda del Huitlacoche’, Carín León conquistó Las Vegas con el mítico grito de: “¡Viva México, cabrones”!

Carín León hizo historia en The Sphere. | Imago7.

Carín León llevó la música mexicana a uno de los escenarios más reconocibles de Las Vegas. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer artista mexicano y latinoamericano en ofrecer un concierto en The Sphere, donde comenzó una serie de presentaciones como parte de su gira “De Sonora para el mundo”.

La primera función convirtió el recinto de Nevada en un escenario diseñado alrededor del repertorio del sonorense. La producción aprovechó las dimensiones de las pantallas interiores, el sistema de audio y los recursos tecnológicos del inmueble para acompañar canciones que han formado parte de distintas etapas de su carrera.

Uno de los momentos que generó mayor respuesta del público ocurrió con “La Boda del Huitlacoche”. Miles de asistentes acompañaron al cantante mientras las imágenes proyectadas alrededor del recinto transformaban el espacio. Carín también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje desde el escenario: “¡Viva México, cabrones!”.

La presentación representó el resultado de más de un año de preparación entre el equipo del cantante y los especialistas encargados de adaptar el espectáculo a las condiciones particulares de The Sphere.

Carín León hace historia en The Sphere: ¿cuándo son sus conciertos?

La llegada del intérprete mexicano a The Sphere marcó un nuevo episodio para su carrera. Las presentaciones programadas para los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 colocan su música dentro de un recinto que anteriormente ha recibido residencias de artistas internacionales como U2.

El espectáculo no consistió solamente en trasladar el montaje habitual de una gira. El equipo creativo tuvo que desarrollar elementos específicos para el inmueble, comenzando por el escenario, ya que The Sphere no cuenta con una estructura permanente para cada concierto.

🎶🔥 "¡VIVA MÉXICO!": Carin León hace vibrar The Sphere en su primer concierto en Las Vegas.



Vean la postal que capturó Sharon Dennis, la esposa de Alberto Medina, el ingeniero encargado del sonido de Carin León, en su primera presentación en The Sphere este viernes.



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Las primeras conversaciones alrededor del diseño comenzaron más de un año antes del debut. Después llegaron las modificaciones, fabricación y pruebas necesarias para adaptar el proyecto a un lugar que también recibe otras producciones durante el mismo periodo. El escenario, además, debe montarse y desmontarse debido a las diferentes actividades programadas dentro del recinto.

La producción visual fue otro de los apartados que requirió meses de trabajo. El proceso incluyó la elaboración de conceptos, moodboards, storyboards y distintas revisiones hasta alcanzar las versiones utilizadas durante el espectáculo.

¿Qué canciones interpretó Carín León en The Sphere?

El primer concierto tuvo una duración aproximada de una hora y media y contempló alrededor de 32 canciones. Carín León recorrió diferentes momentos de su trayectoria con temas como “A través del vaso”, “Me la aventé”, “Alch sí”, “Decreté”, “Ahí estabas tú”, “La buena”, “El amor de mi herida”, “Casi oficial” y “No es por acá”.

También hubo espacio para canciones vinculadas con colaboraciones que ha realizado durante su carrera, entre ellas “She Hurts Like Tequila”, relacionada con Cody Johnson; “Love to Be Loved”, junto a The Warning, y “Ese vato no te queda”, colaboración con Gabito Ballesteros.

La música de Sonora tuvo presencia durante el repertorio con “Dame un beso y dime adiós”, tema de Grupo Yndio. Después llegaron canciones como “Que vuelvas”, “La morrita”, “La Boda del Huitlacoche” y “El tóxico”.

🎤🇲🇽 “¡Arriba Hermosillo!”: Carín León conquista Sphere de Las Vegas



El hermosillense hizo suyo el escenario de Sphere en Las Vegas, llevando el nombre de su tierra ante miles de personas, convirtiéndose en el primer mexicano en pisar este icónico espacio.



La presentación… pic.twitter.com/NPLhYwjC6f — El Mitotero (@elmitoteromx) September 5, 2026

Para la parte final, el cantante reservó “Despídase bien”, “Según quién” y “Primera cita”, tres temas que forman parte de su repertorio reciente y que sirvieron para cerrar su primera experiencia frente al público de The Sphere.

¿Qué tiene de especial The Sphere de Las Vegas?

The Sphere está ubicado en Paradise, Nevada, junto al Strip de Las Vegas, y su construcción tuvo un costo aproximado de 2 mil 300 millones de dólares. Su concepto combina conciertos, contenido audiovisual y tecnología inmersiva.

Uno de sus principales elementos es la pantalla LED que cubre gran parte de la zona interior y sigue la curvatura de la estructura. Las imágenes rodean al público y permiten modificar prácticamente todo el entorno visual durante una presentación.

En el exterior se encuentra la llamada Exosphere, formada por alrededor de 54 mil metros cuadrados de paneles LED programables que permiten proyectar animaciones visibles desde distintos puntos de Las Vegas.

El sistema de sonido también requiere una producción diferente a la de otros recintos. The Sphere utiliza tecnología Holoplot para distribuir el audio por diferentes puntos de la arena, una característica para la cual el equipo de Carín León comenzó a trabajar con varios meses de anticipación.

A esto se suman miles de asientos con tecnología háptica y diferentes efectos ambientales. El recinto puede recibir cerca de 18 mil espectadores sentados y alrededor de 20 mil bajo otras configuraciones.

La residencia de Carín León representa así un paso diferente dentro de su recorrido internacional. Su llegada a The Sphere no solo colocó a un artista mexicano por primera vez en ese escenario, sino que llevó canciones asociadas con la música regional mexicana a una producción desarrollada específicamente para uno de los recintos tecnológicos de Las Vegas.

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