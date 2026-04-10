Antigua GFC vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua Municipal, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Municipal protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido clave para la pelea por los primeros puestos de la tabla. Los coloniales llegan en alza y quieren seguir escalando posiciones, mientras que los rojos buscan recuperar solidez para mantenerse firmes en la lucha por el liderato de cara al cierre de la fase regular.

Antigua GFC tiene 27 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de siete triunfos, seis empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia viene de vencer 2-0 a Aurora como visitante y atraviesa un gran momento, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, logrando escalar varias posiciones luego de un arranque de año irregular. Con esa racha positiva, Antigua se ilusiona con cerrar fuerte el torneo y llegar con confianza a los playoffs.

Por su parte, Municipal suma 29 puntos y se encuentra en el segundo puesto, con un registro de ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas. El conjunto de Mario Acevedo viene de empatar 0-0 ante Cobán Imperial y estiró a cuatro partidos su racha sin perder, aunque en las últimas semanas mostró cierta irregularidad que le impidió despegarse en la cima. De todos modos, los escarlatas buscarán reencontrarse con su mejor versión futbolística en esta recta final para llegar de la mejor manera a la fase decisiva del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua vs Municipal de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Municipal está programado para el sábado 11 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua vs Municipal hoy

Antigua GFC no podrá contar con Enrique Camargo, expulsado en el encuentro ante Aurora, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; Oscar Castellanos, José Rosales, Juan Osorio; Oscar Santis, Diego Fernández; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Yunior Pérez, Jonathan Franco; Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Municipal:

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 21 de diciembre de 2025 | Antigua 2-0 Municipal | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Antigua 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2025

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