Técnico del Minnesota United: satisfecho con la pronta recuperación de James Rodríguez

Mientras Minnesota United prepara el juego ante San Diego FC, Cameron Knowles festeja el retorno del colombiano a las prácticas.

James Rodríguez entrenando | @MNUFC.

Este martes 7 de abril llegaron noticias alentadoras sobre el estado de salud de James David Rodríguez Rubio. Después de todo lo sucedido tras el partido contra Francia por la doble fecha de amistosos FIFA en Estados Unidos, a tal punto que el jugador tuviera que estar hospitalizado, el ’10’ de la Selección regresó a los entrenamientos con el Minnesota United.

Sobre esta situación, el técnico Cameron Knowles habló con John Rojas y entregó más detalles del regreso del colombiano a las prácticas: “Contento que se haya recuperado, al punto de estar en el campo, no quieres ver a nadie pasar por una situación así que le pare por salud, lesión o lo que sea”.

“Habla muy bien de su profesionalismo”

“Que él haya venido ayer y hoy participar en 90%, 95% de la sesión habla muy bien de su profesionalismo. Es extraordinario que haya tenido esa recuperación. Que haya terminado hoy antes, era planeado porque no iba a ser incluido en la sesión”, agregó en neozelandés.

“Continuaremos manejándolo día a día, aumentar el volumen. Hoy participó en casi toda la sesión. Si dejamos a un lado el tema médico, no ha entrenado por una semana y hay que considerar las cargas que se ponen a su cuerpo, pensando también en evitar potenciales lesiones de tejido blando. Seguiremos día a día incrementando su volumen de esfuerzo”, ultimó el timonel.

El pasado sábado 4 de abril Minnesota United volvió a la victoria, tras una pequeña mala racha de 3 presentaciones sin sumar de a 3. Lo hizo ante Los Ángeles Galaxy en condición de visitante gracias a los goles de Anthony Markanich y Kelvin Yeboah, resultado que los dejó novenos en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste.

El equipo de Cameron Knowles jugará nuevamente en condición de visitante este sábado 11/04 ante San Diego F.C a las , por la jornada 7 de la MLS a las 09:30 de la noche, hora colombiana y 08:30 p.m. de México. Es una completa incógnita si James Rodríguez alcanza a ser parte de los convocados para este juego.

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