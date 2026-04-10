Protestas en el Gigante de Acero de Monterrey; mantas contra jugadores y directiva

Luego de cinco partidos sin conocer la victoria, la afición de Rayados muestra su molestia por los resultados en el Clausura 2026

La afición muestra su molestia | Imago7

La afición de Rayados de Monterrey está molesta ante la crisis de resultados de Liga MX que los tienen al borde de la eliminación, por lo que de nueva cuenta hubo protestas contra el rendimiento de los jugadores y las decisiones de la directiva.

Durante la noche del jueves, antes de viajar a Guadalajara para enfrentar al Atlas en la jornada 14 del Clausura 2026, fueron colocadas mantas en el Gigante de Acero como en otros puntos de Monterrey, en donde cuestionan el paso del equipo en el primer semestre del año.

Semanas atrás las mantas ya habían aparecido contra jugadores y entrenador en uno de los accesos del campo de entrenamiento de Rayados de Monterrey en El Barrial, incluso un grupo de aficionados ingresó para platicar con el referente español Sergio Canales.

Rayados ha tenido un primer semestre para el olvido, el equipo regiomontano fue eliminado por Cruz Azul en la ronda de octavos de final en la edición 2026 de la Concachampions y en el torneo local han sido irregulares, motivo por el que destituyeron al español Domenec Torrent.

El Monterrey se juega ante Atlas gran parte de sus aspiraciones para alcanzar la Liguilla del Clausura 2026, ya que un triunfo en el Estadio Jalisco los mantendría en la pelea por clasificarse, mientras que un empate o una derrota podría terminar con todas sus aspiraciones.

El partido ante los rojinegros se disputará este sábado 11 de abril, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Rayados tiene 14 puntos y está en el lugar 13, mientras que Atlas tiene 18 y está en el séptimo sitio.

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