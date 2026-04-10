Thierry Henry, el goleador que marcó una era en los Mundiales con Francia

De campeón en 1998 a líder en 2006, Henry marcó una era con Francia en las Copas del Mundo

Hablar de Thierry Henry es remontarse a una de las etapas más brillantes en la historia del fútbol francés. Dueño de una técnica depurada, velocidad y una capacidad de definición que lo colocó entre los mejores delanteros de su generación, Henry fue mucho más que un goleador: fue un futbolista capaz de aparecer en los momentos clave y de marcar el rumbo de su selección en los escenarios más importantes.

Francia 1998: el nacimiento de una estrella

Su historia en las Copas del Mundo comenzó en Francia 1998, un torneo que representó la irrupción de una generación dorada. Con apenas 20 años, Henry asumió un rol protagónico inesperado, convirtiéndose en el máximo goleador de Francia en la justa con tres anotaciones.

Su frescura, movilidad y capacidad para romper defensas lo hicieron una pieza fundamental en un equipo que terminaría levantando el primer título mundial en la historia de la selección francesa.

Corea-Japón 2002: un torneo para el olvido

En la edición de Corea-Japón 2002, el conjunto francés no pudo defender su corona y firmó una actuación decepcionante. A pesar de ello, Henry se mantuvo como uno de los referentes ofensivos del equipo en un torneo complicado para los campeones defensores.

Alemania 2006: el liderazgo de Henry

La redención llegaría en Alemania 2006. Ya consolidado como una estrella mundial, Henry fue uno de los líderes de un equipo que volvió a competir al más alto nivel. Su momento más recordado llegó en los cuartos de final, cuando anotó el gol con el que Francia eliminó a Brasil. Esa anotación significó el pase a la siguiente ronda y confirmó a los franceses como contendientes al título.

Francia alcanzó la final de ese Mundial, quedándose a un paso de la gloria, pero consolidando una generación que devolvió al país a la élite del fútbol mundial.

Sudáfrica 2010 y el legado mundialista

Su última participación mundialista llegó en Sudáfrica 2010, cerrando un ciclo de cuatro Copas del Mundo en el que acumuló seis goles y múltiples actuaciones determinantes.

Más allá de las estadísticas, Thierry Henry dejó un legado basado en su estilo, su elegancia y su capacidad para aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. Su nombre quedó grabado en la historia de los Mundiales como uno de los grandes referentes de Francia.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

En el recorrido hacia el Mundial 2026, el listado de Claro Sports suma a Thierry Henry en el puesto 62 entre los mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo. El francés fue una constante en la élite durante más de una década, con participaciones clave desde Francia 1998 hasta Sudáfrica 2010. Su influencia no solo se reflejó en los goles, sino en su capacidad para liderar ataques y resolver partidos importantes, como aquel tanto decisivo ante Brasil en 2006. Su inclusión en este ranking responde a una trayectoria sólida en el torneo más exigente, donde se consolidó como uno de los rostros más representativos del fútbol francés a nivel mundial.

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