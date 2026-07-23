¡Ángel Correa se despide de Tigres! Su salida a River Plate luce inminente

El delantero argentino estuvo en el entrenamiento de los felinos, trabajó por separado del grupo y les dijo adiós a sus compañeros

Ángel Correa tiene su futuro fuera de Tigres. | Imago 7

La salida de Ángel Correa de Tigres está cada vez más cerca de concretarse. Aunque el club felino todavía no ha hecho oficial su baja ni ha recibido la confirmación del pago por parte de River Plate, el delantero argentino ya se despidió de sus compañeros durante el entrenamiento de este martes en el Centro de Entrenamiento Tigres.

El atacante acudió a las instalaciones, pero trabajó por separado del resto del plantel. Mientras sus compañeros realizaron la práctica sobre la cancha bajo las órdenes de Guido Pizarro, Correa permaneció en el gimnasio realizando trabajo físico, en lo que apunta a ser su última aparición en las instalaciones del Club Tigres.

La cláusula de rescisión del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 estaba fijada en 25 millones de dólares, pero el traspaso terminaría cerrándose por una cifra menor de acuerdo con las negociaciones entre ambos clubes en los últimos 40 días.

Ángel Correa y su paso por el fútbol mexicano

La etapa de Ángel Correa con Tigres dejará números importantes, aunque también la sensación de que el equipo no logró alcanzar los objetivos colectivos más importantes durante su estancia.

El delantero argentino disputó 4,615 minutos, registró 23 goles, aportó 11 asistencias, realizó 83 disparos a portería y acumuló 46 remates desviados, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del ataque universitario en el último año.

Sin embargo, su paso por el conjunto auriazul también estuvo marcado por dos golpes importantes, al perder una final de la Liga MX y otra de la Concacaf Champions Cup, títulos que estuvieron muy cerca de llegar a las vitrinas del club y que terminaron perdiendo ante Toluca.

La novela de su salida a River Plate

Las negociaciones entre Tigres y River Plate se han extendido durante varias semanas y han mantenido en incertidumbre, tanto al club como a la afición.

Pese a que el acuerdo todavía no ha sido anunciado de manera formal, la despedida de Ángel Correa con sus compañeros representa la señal más clara de que su ciclo con Tigres ha llegado a su fin y que su regreso al fútbol argentino es cuestión de tiempo.

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