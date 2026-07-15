¡Defienden al arbitraje del Mundial! Collina responde a las irónicas declaraciones de Deschamps

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA dio la cara por el salvadoreño Iván Barton, encargado de dirigir el España y Francia

Collina salió en defensa de Barton. | Reuters.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, respondió a los cuestionamientos realizados por Didier Deschamps contra el salvadoreño Iván Barton, encargado de dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia. El exárbitro italiano respaldó la actuación del colegiado y sostuvo que contaba con la preparación necesaria para recibir la designación.

La reacción se produjo después de que Deschamps pusiera en duda el nivel de Barton tras la derrota francesa por 2-0. El seleccionador galo cuestionó públicamente si el árbitro había estado a la altura de un encuentro de semifinales, aunque aseguró que su postura no tenía como intención justificar la eliminación de su equipo.

“No es porque hayamos perdido, pero ¿creen que el árbitro estuvo a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar el partido, no solo el penalti. Pero no voy a entrar en eso”, declaró Deschamps después del encuentro, tanto en las entrevistas a pie de cancha como durante la conferencia de prensa.

Menos de un día después, Collina contestó directamente al planteamiento del entrenador francés. “En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps cuestionando si el árbitro tenía el nivel para dirigir una semifinal, FIFA es clara: ‘Sí, definitivamente’”, señaló el responsable del arbitraje del organismo.

El dirigente italiano también extendió su respaldo al resto de los jueces que participan en el torneo. “Nuestros árbitros son de clase mundial”, afirmó Collina, con lo que defendió los procesos de selección y las designaciones realizadas por la FIFA durante la Copa del Mundo.

Didier Deschamps cuestionó el arbitraje del España vs Francia

Las críticas del entrenador francés estuvieron relacionadas con diferentes decisiones de Barton, entre ellas el penalti señalado a favor de España durante la primera mitad. La jugada fue revisada por el VAR y la decisión se mantuvo, antes de que Mikel Oyarzabal convirtiera el primer gol del partido.

Deschamps evitó responsabilizar únicamente al arbitraje por la derrota y reconoció que España tuvo mayor control del encuentro. Sin embargo, insistió en que el desempeño del cuerpo arbitral debía analizarse más allá de una sola acción y dejó abierta la discusión sobre la designación del salvadoreño.

Barton llegó a la semifinal después de dirigir otros tres partidos del Mundial 2026. El árbitro también había participado en la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de contar con experiencia en competencias de la Concacaf, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y torneos juveniles organizados por la FIFA.

España se impuso 2-0 con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro para conseguir su pase a la final. Francia, por su parte, todavía deberá disputar el partido por el tercer lugar, que representará el último encuentro de Deschamps al frente de la selección antes de cerrar su etapa en el banquillo.

La respuesta de Collina cerró filas alrededor de Barton y dejó clara la postura de la FIFA ante los reclamos franceses. Mientras Deschamps cuestionó si el salvadoreño tenía el nivel para dirigir una semifinal mundialista, el jefe de los árbitros contestó sin matices y confirmó que el organismo mantiene su confianza en el colegiado.

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