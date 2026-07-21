Alpine confirma que Franco Colapinto no correrá la FP1 en Hungría; Paul Aron tomará su lugar

El argentino cederá su Alpine durante la primera práctica en el Hungaroring para cumplir con la normativa de la FIA

Colapinto regresará al auto para la segunda práctica del viernes | Reuters

Alpine confirmó que Franco Colapinto no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría este viernes 24 de julio. El piloto argentino cederá el volante de su A526 al estonio Paul Aron durante la FP1, una decisión que responde a las sesiones mandatorias para novatos establecidas en el reglamento de la FIA

La escudería francesa utilizará esta oportunidad para comenzar a cumplir con las prácticas obligatorias para rookies. Una vez concluido el entrenamiento inicial del viernes, Colapinto volverá a tomar el control del monoplaza para la FP2 y disputará con normalidad el resto del fin de semana en el Hungaroring.

En el Gran Premio de Bélgica, Colapinto consiguió terminar dentro del top 10 y sumó un punto tras una gran actuación, en la que protagonizó un doble adelantamiento que fue uno de los momentos más destacados de la carrera. Actualmente el albiceleste es decimosegundo en el Campeonato de Pilotos, a tres unidades de Arvid Lindblad y una sobre Ollie Bearman.

In the seat for FP1 👊@PaulAron16 takes on his reserve driver duties this weekend in Hungary 🇭🇺 pic.twitter.com/g04Od5KXEh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 21, 2026

Paul Aron realizará su primera aparición oficial de la temporada con la escudería francesa durante la FP1, aunque ya sumó dos con Audi durante la gira europea. Desde 2025, cada escudería debe ceder cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos novato a lo largo del campeonato, dos por cada uno de sus autos titulares. Para ser considerado novato, el piloto no puede haber disputado más de dos Grandes Premios de Fórmula 1.

Aunque para el argentino supone perder una hora de rodaje en un circuito tan técnico como el Hungaroring, este tipo de sustituciones forman parte de la estrategia habitual de todos los equipos. El objetivo de la norma es ofrecer kilómetros oficiales a jóvenes pilotos que, debido a las restricciones de pruebas privadas, cuentan con muy pocas oportunidades de conducir los monoplazas actuales en condiciones reales de competencia.

¿Quién es Paul Aron, el piloto que manejará el monoplaza de Colapinto?

El estonio de 22 años es uno de los pilotos de reserva de Alpine y trabaja en el simulador de la fábrica de Enstone. Antes de incorporarse al equipo francés formó parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes.

En 2023, fue tercer lugar en el campeonato de Fórmula 3 con Prema Racing, y en 2024, repitió la posición en F2 con Hitech Pulse-Eight. Un año después dio el salto a la Fórmula 1 como reserva de Alpine, y piloto de prueba para Audi, sumando kilómetros en simuladores y pruebas oficiales con monoplazas de otras temporadas. En 2025, el estonio participó en sus primeras sesiones oficiales de práctica, y esta temporada, con la escudería alemana, corrió la FP1 de Barcelona y Austria, a bordo de los autos de Hülkenberg y Bortoleto.

Los otros rookies que estarán en la FP1 del Gran Premio de Hungría

Paul Aron no será el único piloto joven que tendrá actividad durante la primera práctica libre en el Hungaroring. McLaren también dará una oportunidad al italiano Leonardo Fornaroli, vigente campeón de Fórmula 3 y actual piloto de Fórmula 2, quien pilotará el monoplaza de Oscar Piastri en una sesión clave para continuar su desarrollo dentro de la estructura de Woking.

Por su parte, Haas pondrá al japonés Ryo Hirakawa al volante del VF-26. El piloto, respaldado por Toyota, disputará una nueva práctica libre con el equipo estadounidense después de su primera experiencia en Austria. Así, Aron, Fornaroli e Hirakawa serán los tres rookies que aprovecharán la FP1 del Gran Premio de Hungría para sumar kilómetros oficiales y seguir mostrando sus credenciales de cara a un futuro asiento permanente en la Fórmula 1.

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