Deportivo Pereira, en más aprietos: no podrá iniciar la Liga en su estadio

Todo indica que el Hernán Ramírez Villegas ya estará habilitado a inicios de septiembre para el retorno del ‘Matecaña’ a su casa.

Jugadores de Deportivo Pereira celebran un gol. – Vizzor Image.

El inicio de la Liga BetPlay ya está a la vuelta de la esquina. Así como hay equipos protagonistas y llamados a pelear por el título, hay un flojo panorama para otras escuadras que ni pueden inscribir jugadores nuevos por sanciones vigentes ante la FIFA. Uno de ellos es el Deportivo Pereira, blanco de fuertes críticas por el manejo dirigencial que se le ha dado en el último tiempo.

Los ‘Matecañas’ finalizaron en la última posición del anterior torneo, donde es importante recordar que jugaron como anfitriones en Yopal, una ciudad en el otro extremo del país. Allí participaron casi todo el semestre, pues Armenia le cerró las puertas tras dificultades de orden público.

Vuelve y juega. Mientras terminan algunas refacciones al Estadio Hernán Ramírez Villegas, la escuadra pereirana no podrá jugar en ese recinto. Hace casi un año el ‘Matecaña’ no sabe lo que es disputar un partido junto a su público en la capital risaraldense. Un dolor de cabeza para la afición, poco esperanzada con el presente del club.

Se supone que las obras ya estarían listas para el 31 de julio, pero una prórroga en el contrato haría que se extienda todo hasta septiembre. Las obras implican el cambio de gramilla a híbrida, así como las silleterías, pantallas LED y una pista de atletismo. Dichos retrasos han desvanecido la posibilidad de que Pereira inicie en su casa, tal como lo había prometido la Alcaldía.

¿Cuándo volvería a jugar Deportivo Pereira en su casa?

Salvo otro retraso, las autoridades dieron la fecha del 3 de septiembre para el reencuentro del Pereira en su escenario. De acuerdo con Sandra Grajales, secretaria de deportes municipal que dialogó con Alerta Pereira, ya estaría habilitado para el duelo contra Independiente Medellín, válido por la séptima fecha del campeonato local.

“Para el 3 de septiembre Vs DIM estaría listo el estadio Hernan Ramirez Villegas para el @DeporPereiraFC también la iluminación y pantallas🏟️🔴🟡



Sandra Grajales – Sec Deportes de Pereira en el #ElParcheDelFutbol de @AlertaPereira_ pic.twitter.com/GZOZuWerW5 — Reztre (@Reztre) July 21, 2026

A buscar sede

De este modo, Pereira se verá en la obligación de buscar una sede urgente para cumplir con sus compromisos como anfitrión. Yopal le dejó las puertas abiertas, pero no se descarta otra ciudad más cercana para los próximos juegos:

05.08.2026 | Pereira vs Santa Fe | Fecha 3 (6:25 p.m.).

16.08.2026 | Pereira vs Jaguares | Fecha 5 (4:00 p.m.).

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