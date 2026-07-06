Gilberto Mora, el culpable de la eliminación de México del Mundial 2026: “Fue un desastre ante Inglaterra”

Missael Espinoza, exseleccionado nacional, cuestionó el desempeño de la joven promesa de los Xolos durante el duelo y eliminación de octavos de final ante Inglaterra

Comienzan las críticas para Gilberto Mora. | Imago7.

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando reacciones. La derrota ante Inglaterra no solo dejó dolor por tratarse de una Copa del Mundo disputada en casa, sino también una ola de críticas hacia jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los señalamientos más fuertes fue dirigido contra Gilberto Mora, una de las grandes promesas del fútbol mexicano y uno de los futbolistas más respaldados por la afición durante el torneo. El joven de 17 años fue cuestionado por su actuación en el partido ante el conjunto inglés.

El comentario llegó por parte de Missael Espinoza, exseleccionado nacional y mundialista mexicano, quien utilizó su cuenta de X para criticar el desempeño del mediocampista. El exfutbolista consideró que Mora no logró influir en el encuentro y lo responsabilizó en acciones puntuales del partido.

“Somos proteccionistas, pero el joven Mora fue un desastre este partido. Nunca apareció, perdió el balón en el segundo gol inglés y no sigue al anotador en otro de los goles”, escribió Espinoza, en una publicación que generó debate entre aficionados mexicanos.

Missael Espinoza critica a Gil Morita. | Captura de pantalla.

La crítica no se quedó solo en el futbolista. Espinoza también apuntó contra Javier Aguirre, extécnico de la selección mexicana, por la decisión de sacar del campo a Julián Quiñones, uno de los jugadores más importantes del Tricolor durante el torneo.

“El Vasco está destinado a calabacearla en cada mundial. Hoy, sacar a Quiñones lo marcará de nuevo. ¿Acaso sus auxiliares están de adorno?”, añadió el exmediocampista, al cuestionar las decisiones del cuerpo técnico en el momento más importante del encuentro.

Espinoza critica al Vasco Aguirre. | Captura de pantalla.

México volvió a quedarse en la fase de octavos de final y el golpe provocó una lectura dividida. Aunque el equipo recuperó conexión con la afición y compitió hasta el final, la eliminación también abrió la puerta a señalamientos directos sobre los errores individuales, las decisiones tácticas y el futuro del proceso nacional.

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