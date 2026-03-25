¡Se pierde lo que resta del Clausura 2026! Edgar Guerra, suspendido cinco partidos tras agredir al cuarto árbitro

El futbolista colombiano solamente volvería a la actividad en caso de que Puebla se meta a la Liguilla por el título

Edgar Guerra, fuera en lo que resta del Clausura 2026. | Imago 7

De cara al cierre del Clausura 2026, la Comisión Disciplinaria sancionó al mediocampista del Puebla, Edgar Guerra, con una suspensión de cinco juegos, tras agredir al cuarto árbitro, Alexander Cruz Garatachea, cuando salió de cambio en el partido ante Santos.

De acuerdo al reglamento de la Liga MX, el colombiano fue acreedor a El causal 7: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo insultante o humillante, por lo que le ha dicho adiós al campeonato.

Y es que, prácticamente con esta sanción el mediocampista se perderá lo que resta del torneo, solo en caso de que Puebla acceda a la liguilla por el título, es que volvería a tener actividad.

La situación es complicada para Albert Espigares, ya que Edgar Guerra estaba en el mejor momento desde que llegó al fútbol mexicano, incluso anotando tres goles en este torneo y venía siendo uno de los referentes en el once titular del equipo camotero.

Al ser una plantilla limitada, el estratega español tendrá que adaptarse a la plantilla, ya que recientemente también sufrió la baja del mediocampista Carlos Baltazar por una lesión, por lo que el panorama para Puebla es complicado para lo que resta del certamen.

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