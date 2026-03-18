Bolivia se prepara para encarar el repechaje: “Somos conscientes de que un Mundial te puede cambiar la vida”

Tanto Luis Haquín como Carlos Lampe, dos de los pilares de la ‘Verde’, son conscientes de la magnitud de esta oportunidad

Bolivia va con todo por el boleto al Mundial | Captura de pantalla

La selección de Bolivia se encuentra en un momento crucial de cara al Mundial 2026, enfrentando el desafío de la primera fase del repechaje contra Surinam, con la posibilidad de asegurar su clasificación tras 30 años de ausencia en la cita mundialista. Tanto Luis Haquín como Carlos Lampe, dos de los pilares de la ‘Verde’, son conscientes de la magnitud de esta oportunidad, que podría cambiar el rumbo de sus carreras y el futuro del fútbol boliviano.

El capitán de la selección, Luis Haquín, ha enfatizado lo que representa esta fase para su país. Consciente de que un Mundial puede cambiar vidas, Haquín expresó su enfoque en lo grupal y su responsabilidad de llevar a Bolivia a lo más alto. “Siempre hemos sido conscientes de que un Mundial te puede cambiar la vida. Esta situación puede cambiar el rumbo de nuestro país. Consideramos que Bolivia merece estar en los mejores lugares, que nuestro fútbol merece crecer”, comentó el defensor, destacando la importancia de dignificar el momento. Además, recordó con nostalgia su paso por México, donde jugó para Puebla en 2019. “Me ha tocado vivir acá en México. No en Monterrey, pero sí en Puebla. Siempre he dicho que México es un país maravilloso, con grandes personas”, señaló.

Por otro lado, el arquero Carlos Lampe, con una vasta experiencia y a punto de cerrar su carrera, también se muestra consciente de la importancia de este repechaje. Lampe, quien ha sido uno de los jugadores más destacados en la historia reciente de Bolivia, considera que esta es una oportunidad de oro para despedirse de la selección. “Imagínate que el Mundial sea tu último torneo, es lo máximo, es un sueño”, expresó el portero. Lampe subrayó que la posibilidad de disputar un Mundial después de tres décadas de ausencia es algo que no se puede dejar pasar. “No sabes si esta posibilidad se va a volver a dar en los próximos 30 años, entonces ya que tenemos ahí la chance, creo que sí o sí tenemos que tomarla, cueste lo que cueste”, dijo con determinación.

El arquero también habló sobre la dificultad del rival en la primera fase del Repechaje. Reconoció que Surinam es un equipo evolucionado y que será un duelo muy duro, pero aseguró que la pasión y el amor por su país serán factores clave para superar el reto. “Sabemos el rival al que vamos a enfrentar, sabemos su poderío. Pero nosotros, con el amor a nuestro país que tenemos, creo que ese es un plus para sacar adelante el partido”, añadió Lampe.

El duelo entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo en el Estadio Monterrey, será un partido de vital importancia. Haquín y Lampe, junto a sus compañeros, saben que tienen la oportunidad de cambiar la historia del fútbol boliviano. “Tenemos la responsabilidad de darle una alegría a nuestro país y lo soñamos muchísimo”, concluyó Haquín, mientras Lampe cerró afirmando que el apoyo de la afición sudamericana, especialmente la mexicana, podría ser un factor positivo para la selección.

Ambos jugadores, motivados y con la mente puesta en el objetivo, esperan que este repechaje sea el primer paso hacia la clasificación al Mundial 2026, una meta que podría marcar un antes y un después para Bolivia y sus generaciones de futbolistas.

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