Bolivia llega a Monterrey para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026

El combinado de Sudamérica enfrentará a Surinam en el primer partido del torneo clasificatorio que se disputará en Nuevo León

Bolivia ya pisa territorio regiomontano | @AeropuertodeMTY

La selección de Bolivia llegó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León este lunes 16 de marzo por la mañana, como parte de su preparación para disputar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El conjunto sudamericano se instalará en la ciudad para disputar los partidos programados en el Gigante de Acero.

El Aeropuerto de Monterrey confirmó la llegada del equipo boliviano a través de sus redes sociales, donde difundió imágenes del momento en que los jugadores descendieron del avión que trasladó a la delegación. En el viaje también participaron integrantes del cuerpo técnico, personal del staff y personal encargado del equipaje.

La selección nacional de Bolivia ya se encuentra en Monterrey para jugar el Repechaje Mundialista 🏆🇧🇴



pic.twitter.com/X9VFrYry59 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) March 16, 2026

La Verde arribó a territorio mexicano con la mira puesta en el duelo ante Surinam, rival con el que buscará iniciar su camino en la fase de repechaje. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de marzo y representa el primer paso para aspirar a un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

El ganador del primer compromiso deberá enfrentar a Irak en una segunda instancia del repechaje. El vencedor de ese partido obtendrá el boleto al Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del mes de junio.

¿Cuándo se disputan los partidos del repechaje mundialista en el Gigante de Acero?

El primer partido del repechaje en Monterrey se disputará el 26 de marzo a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Bolivia enfrente a Surinam en la casa de lo Rayados de Monterrey. El encuentro definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase del proceso clasificatorio.

El ganador de ese duelo se medirá contra Irak el 31 de marzo a las 14:00 horas, también en el Gigante de Acero. El equipo que resulte vencedor en ese partido asegurará su participación en la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué partidos de repechaje se llevarán a cabo en Guadalajara?

El Estadio Akron será sede de la otra llave del repechaje mundialista, donde participarán selecciones de otras confederaciones que buscan un lugar en el torneo.

El 26 de marzo, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en el primer encuentro programado en Guadalajara. El ganador de ese partido se medirá contra la República Democrática del Congo cinco días después en el mismo estadio, en el duelo que definirá al equipo que avance en esa ruta del repechaje.

TE PUEDE INTERESAR: