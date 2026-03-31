República Checa vs Dinamarca en vivo: ¿Quién gana el repechaje y se enfrenta a México en el Mundial 2026?

Chequia y Dinamarca disputan el repechaje en Praga; el ganador se integrará al Grupo A y será rival directo de México en el Mundial 2026

Chequia vs Dinamarca, en vivo online | Claro Sports

Chequia y Dinamarca se enfrentan este martes en Praga en la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en un partido que no solo define un boleto a la Copa del Mundo, sino también al último integrante del Grupo A, donde ya espera la selección mexicana. El duelo en el Generali Arena pone frente a frente a dos selecciones que llegan con el mismo objetivo inmediato: asegurar su presencia en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Chequia llega tras sobrevivir a una eliminatoria exigente que resolvió en penales ante Irlanda, mientras que Dinamarca lo hace con autoridad después de golear 4-0 a Macedonia del Norte. El ganador del encuentro se convertirá automáticamente en rival del Tri en la fase de grupos, compartiendo sector también con Sudáfrica y Corea del Sur.

¿A qué hora juegan Chequia vs Dinamarca hoy 31 de marzo en la Ruta D?

El partido entre Chequia y Dinamarca se disputa este martes 31 de marzo de 2026 a las 12:45 horas (tiempo del centro de México), en el Generali Arena de Praga. El encuentro corresponde a la final de la Ruta D del repechaje de la UEFA y define al último clasificado europeo al Mundial 2026, además del rival directo de México en la fase de grupos.

¿Quién transmite en vivo el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El duelo entre Chequia y Dinamarca se podrá ver en vivo por televisión a través de Sky Sports, que cuenta con los derechos de transmisión del repechaje europeo para México. Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura completa con minuto a minuto, seguimiento en tiempo real con actualizaciones y estadísticas, y contenido complementario del encuentro.

Chequia vs Dinamarca: alineaciones confirmadas

Chequia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejcí; Valdimír Coufal, Lukas Porvod, Tomás Soucek, Vladimír Darida, Jaroslav Zeleny; Patik Schik, Pavel Sulc.

Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Victor Froholdt; Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard.

República Checa vs Dinamarca: ¿A quién enfrentará el vencedor en el Mundial 2026?

El ganador del partido entre República Checa y Dinamarca se integrará al Grupo A del Mundial 2026, donde ya está ubicada la selección mexicana. De esta manera, el equipo que se imponga en la final del repechaje europeo se convertirá en rival directo de México en la fase de grupos, en un sector que también comparten Sudáfrica y Corea del Sur.

Este escenario convierte el duelo en Praga en un partido clave no solo para definir al último clasificado de la UEFA, sino también para delinear el camino de México en la Copa del Mundo. Tanto checos como daneses disputan el encuentro con la posibilidad inmediata de enfrentar al combinado aniftrión en el torneo que se celebrará en territorio norteamericano.

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