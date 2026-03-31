Kosovo vs Turquía en vivo: Llave C ¿Quién gana la final del repechaje rumbo al Mundial 2026?

El partido definitorio para que uno de los dos obtenga su boleto a la próxima cita mundialista.

Kosovo vs Turquía, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Kosovo y Turquía se enfrentan este martes 31 de marzo en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina por la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en un partido que definirá al último clasificado al Grupo D, en el que esperan Estados Unidos, Paraguay y Australia. Aquí podrás seguir el encuentro en vivo, con el resultado minuto a minuto, los goles y todas las incidencias de un duelo que promete máxima tensión, ya que solo uno logrará el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El contexto le agrega un condimento especial al enfrentamiento. Kosovo está a un paso de hacer historia y clasificar por primera vez a un Mundial, impulsado por su gente y con figuras como Vedat Muriqi, mientras que Turquía llega con el peso de su historia y una nueva generación liderada por talentos como Kenan Yıldız y Arda Güler. Ambos equipos buscarán imponer su estilo en un escenario cargado de emoción, sabiendo que en caso de empate habrá tiempo extra y, si persiste la igualdad, penales para definir quién avanza.

¿A qué hora juegan Kosovo vs Turquía hoy 31 de marzo en la Llave C?

El partido entre Losovo y Turquía se disputará el próximo martes 31 de marzo a la 12:45 horas de México, en lo que representará la última oportunidad de ambas selecciones para asegurar su lugar en el Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio. Será un duelo decisivo en el que solo uno logrará el boleto, en un escenario de máxima tensión y sin margen de error.

¿Quién transmite en vivo el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports te llevará el clásico minuto a minuto con todo lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego durante este encuentro de repechaje rumbo a la Copa del Mundo. A continuación te mostramos cómo ver el encuentro en vivo y en directo:

México (CDMX) : 12:45 horas | Sky Sports

: 12:45 horas | Sky Sports Centroamérica : 12:45 horas | ESPN y Disney+

: 12:45 horas | ESPN y Disney+ Estados Unidos : 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT) | Fox Sports, fubo TV y VIX

: 14:45 horas (ET) / 11:45 horas (PT) | Fox Sports, fubo TV y VIX Colombia : 13:45 horas | Disney+

: 13:45 horas | Disney+ Argentina: 15:45 horas | Disney+

Kosovo vs Turquía: alineaciones al momento

Kosovo irá sin cambios de jugadores con respecto al triunfo ante Eslovaquia, pero tendrá un nuevo dibujo táctico. Por su parte, Turquía tendrá tres variantes en relación al triunfo ante Rumania ya que ingresarán Zeki Celik, Ozan Kabak y Orkun Kokcu en lugar de Mert Muldur, Samet Akaydin y Baris Alper Yilmaz.

Kosovo: Arijanet Muric; Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni; Mergim Vojvoda, Veldin Hodza, Elvis Rexhbecaj, Florent Mislija; Fisnik Asllani y Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Ferdi Kadioglu, Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak; Ismail Yüksek, Hakan Calhanoglu; Orkun Kokcu, Arda Güler, Kenan Yildiz; y Kerem Aktürkoglü. DT: Vincenzo Montella.

Penales o tiempo extra: ¿Cómo se clasifica al Mundial 2026 en caso de empate?

Al tratarse de eliminatorias a un solo partido, no aplican criterios como el gol de visitante, ni existen mecanismos como el extinto gol de oro o de plata. Así, si la igualdad se mantiene tras los 90 minutos y los dos tiempos extra de 15 minutos, el desenlace llegará desde el punto penal, con una tanda inicial de cinco disparos por equipo y, de ser necesario, muerte súbita hasta definir al ganador.

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