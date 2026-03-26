Chequia vs Irlanda en vivo: Llave D ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Sigue en vivo la semifinal de la repesca que dará el último rival del grupo de México en la Copa del Mundo

Chequia-Irlanda resultado en vivo del repechaje para el Mundial 2026 | Claro Sports

Comienza el camino para definir al tercer rival de la selección mexicana en la Copa del Mundo. La Llave D del repechaje de la UEFA determinará al último integrante del Grupo A, por lo que hoy es matar o morir para Chequia e Irlanda.

El partido se juega en Praga entre el segundo del Grupo L de las eliminatorias europeas, Chequia, que se quedó a seis puntos de Croacia. Su rival, Irlanda, fue segunda en el F, tras Portugal. Los checos buscan su primer Mundial desde Alemania 2006, mientras que la República de Irlanda tiene cuatro años más, llegando a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 por última ocasión.

Chequia vs Irlanda: alineaciones al momento

Chequia : Kovář; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Darida, Jurásek; Schick, Šulc; Chorý

: Kovář; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Darida, Jurásek; Schick, Šulc; Chorý Irlanda: Kelleher; O’Shea, Collins, O’Brien; Manning, Molumby, Taylor, Coleman; Ogbene, Azaz; Parrott

¿A qué hora juegan Chequia vs Irlanda hoy 26 de marzo en la Llave D?

El partido de semifinales de la Llave D se juega el jueves 26 de marzo, en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México. Todos los juegos de la repesca europea, excepto el Turquía-Rumanía, son a la misma hora.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Todos los partidos del repechaje europeo para la Copa del Mundo los pasa Sky Sports en México. En Centro y Sudamérica, se puede mirar por ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

Si el partido termina empatado en 90 minutos, no hay goles de visitante o penaltis directo, sino tiempos extra. En caso de que siga la igualdad tras los 30 minutos adicionales, habría una tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

Chequia e Irlanda juegan la Llave D del repechaje mundialista. El formato en todas las repescas es igual: dos semifinales y una final. Del otro lado están Dinamarca y Macedonia del Norte. El equipo que conquiste esta llave será el tercer rival del Grupo A, el de México, en la justa mundialista.

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