Turquía se hace grande en casa y espera por Eslovaquia o Kosovo

Ganaron y clasificaron a la final del repechaje de la UEFA.

Turquía festeja el pase a la final del repechaje. (REUTERS)

Por una de las llaves del repechaje mundialista de la UEFA clasificatorio al Mundial 2026, Turquía se impuso por 1 a 0 sobre Rumania gracias a un gran gol de Ferdi Kadıoğlu y de esa manera se clasificó a la final de la llave, y espera en dicha definición al vencedor de la llave entre Eslovaquia y Kosovo.

El primer tiempo entre Turquía y Rumania fue intenso, pero con pocas emociones claras frente a los arcos. Desde el arranque, el partido se jugó con mucha fricción en la mitad de la cancha, con varias faltas que cortaron el ritmo y dificultaron la fluidez del juego. La primera ocasión destacada fue para Rumania, con un remate de Daniel Bîrligea dentro del área que fue bloqueado, mostrando que, pese al dominio territorial turco, los visitantes podían generar peligro.

Con el correr de los minutos, Turquía comenzó a inclinar la cancha a su favor, apoyándose en la conducción de Hakan Çalhanoğlu y la movilidad de Arda Güler. Ambos fueron protagonistas de las llegadas más claras, principalmente con remates desde media distancia que pasaron cerca del arco rival. El equipo local acumuló varios tiros de esquina y sostuvo la presión alta, aunque sin lograr traducir ese dominio en situaciones realmente contundentes.

Rumania, por su parte, apostó a un bloque ordenado y a transiciones rápidas, destacándose un intento de Ianis Hagi que fue rechazado dentro del área. Sin embargo, le costó sostener ataques prolongados y sufrió con la insistencia turca. A pesar de los intentos de ambos equipos, la falta de precisión en los metros finales y la solidez defensiva marcaron el desarrollo, llevando el partido al descanso sin goles en un trámite equilibrado, pero con una leve superioridad de Turquía.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad del primero, pero con mayor protagonismo ofensivo del conjunto local. Desde el arranque, Turquía salió decidida a romper el empate y rápidamente comenzó a generar situaciones, hasta que encontró el premio a los 53 minutos. Tras un pase en profundidad de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu definió dentro del área para poner el 1-0 y desatar el festejo local.

A partir del gol, el partido se abrió y Turquía tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja. Kenan Yıldız estrelló un remate en el larguero y el propio Güler obligó a una gran intervención bajo palos. La presión alta y los tiros desde media distancia, con protagonismo de Hakan Çalhanoğlu, mantuvieron a Rumania en su campo durante varios pasajes. Sin embargo, los visitantes también respondieron y estuvieron cerca del empate, especialmente con un remate de Nicolae Stanciu que se estrelló en el poste, en la ocasión más clara para igualar.

En los minutos finales, el encuentro se volvió más friccionado, con faltas constantes, tarjetas amarillas y varios cambios para administrar energías. Turquía sostuvo la ventaja con orden defensivo, mientras Rumania intentó sin claridad en los últimos metros. El cierre fue tenso, pero el conjunto local logró conservar el 1-0 hasta el pitazo final, quedándose con una victoria ajustada en un partido parejo y disputado hasta el último minuto.









Te puede interesar