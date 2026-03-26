Eslovaquia vs Kosovo en vivo: Llave C ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Estadísticas, resultado y goles al momento de la semifinal de la repesca europea para la Copa del Mundo

Eslovaquia vs Kosovo en vivo el repechaje para el Mundial 2026 | Claro Sports

Dos selecciones que nunca han disputado una fase final de la Copa del Mundo se enfrentan en el repechaje de la UEFA para dar un paso más a la justa mundialista, cuando Eslovaquia y Kosovo se midan este jueves 26 de marzo.

El partido se disputa en Bratislava, en el Národný futbalový Stadión, entre una selección de Eslovaquia, que se quedó por detrás de Alemania en el Grupo A de las eliminatorias europeas, mientras que Kosovo terminó por detrás de Suiza en el sector B.

Eslovaquia vs Kosovo: alineaciones al momento

Eslovaquia: Dübravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.

Kosovo: Muric, Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Hodza, Vojvoda, Muslija, Rexhbeçaj, Muriqi, Asllani.

¿A qué hora juegan Eslovaquia vs Kosovo hoy 26 de marzo en la Llave C?

Siete de los ocho juegos del repechaje de la UEFA se disputan el jueves 26 de marzo a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. La única excepción es el otro cruce de esta llave C.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Sky Sports transmite los partidos del repechaje europeo para la Copa del Mundo en México. En Centro y Sudamérica, el partido lo pasa ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

En caso de haber empate en los 90 minutos, no hay penales directo y tampoco se define por goles de visitante: igualdad tras dos tiempos nos lleva a los tiempos extra. En caso de que siga el empate, el juego se definirá en la tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El ganador de esta semifinal de la Llave C se enfrentará al ganador del juego entre Turquía y Rumanía, en partido a disputarse el martes 31 de marzo, que se jugará par de horas antes del Eslovaquia vs Kosovo. El que logre el boleto en estos cruces pasará a formar parte del Grupo D junto Unidos, Paraguay y Australia.

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