Polonia vs Albania en vivo: Llave B ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Sigue el partido de la repesca de la UEFA, con dos equipos que buscan el ansiado boleto a la Copa del Mundo

Sigue el Polonia vs Albania en vivo, Claro Sports

Para ir al Mundial, hay que ganar hoy en los repechajes de la UEFA. Esa es la misión para Polonia, que recibe este 26 de marzo a Albania en el Estadio Nacional de Varsovia, en busca del boleto a la final de la repesca europea.

Robert Lewandowski y Polonia calificaron a las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, pero para 2026 quedaron tras Países Bajos en el Grupo G, por lo que les toca jugarse la vida en el repechaje. Su rival, Albania, nunca ha jugado la Copa del Mundo, pero se mete al repechaje al terminar detrás de Inglaterra en el Grupo K, estando a 180 minutos de cumplir el sueño mundialista.

¿A qué hora juegan Polonia vs Albania hoy 26 de marzo en la Llave B?

En las semifinales del repechaje de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Polonia se enfrentará a Albania este 26 de marzo de 2026 en punto de las 13:45 horas.

Polonia vs Albania: alineaciones al momento

Estos son los onces de Polonia y Albania para el partido de esta

POLONIA: Grabara, Cash, Kędziora, Bednarek, Lewandowski, Zielinski, Kaminski, Kiwior, Rozga, Skoras, Szymanski.

Grabara, Cash, Kędziora, Bednarek, Lewandowski, Zielinski, Kaminski, Kiwior, Rozga, Skoras, Szymanski. ALBANIA: Strakosha, Mitaj, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Asllani, Bajrami, Uzuni, Laçi, Shehu, Hoxha.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El repechaje europeo para la Copa del Mundo se puede seguir en México por la señal de Sky Sports. En Centro y Sudamérica, transmite ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

Si Polonia y Albania empatan tras 90 minutos, el reglamento indica que no hay goles de visitante ni un segundo partido. Igualdad tras dos tiempos lleva a los tiempos extra, y si sigue el empate tras la prórroga,la eliminatoria se define en la tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El equipo que gane esta llave se medirá en la final al ganador del repechaje entre Ucrania vs Suecia.

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