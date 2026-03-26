Panamá vs Sudáfrica, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

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Panamá Sudáfrica, amistoso internacional, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Panamá afronta un nuevo desafío internacional en esta fecha FIFA de marzo al medirse ante Sudáfrica, en un amistoso que servirá como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. La Roja llega con la ilusión de seguir afinando detalles y consolidando su idea de juego ante un rival que también dirá presente en la próxima Copa del Mundo.

Panamá inicia esta serie de partidos ante Sudáfrica en un momento clave de su proceso, ya con la clasificación asegurada al Mundial 2026 tras finalizar en el primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf, por encima de selecciones como Surinam, Guatemala y El Salvador. El equipo dirigido por Thomas Christiansen apunta ahora a llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista, donde enfrentará un grupo exigente junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Por su parte, Sudáfrica también se prepara para su regreso a una Copa del Mundo, luego de su última participación en 2010 cuando fue anfitriona del torneo. El conjunto dirigido por Hugo Broos logró su clasificación tras liderar el Grupo C de las Eliminatorias Africanas, superando a selecciones como Nigeria y Benín. Ahora, con el boleto en mano, buscará competir en el Grupo A del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a México, Corea del Sur y el ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Panamá y Sudáfrica

El encuentro entre Panamá y Sudáfrica está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban, Sudáfrica. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de RPC Deportes.

Posibles alineaciones: así jugarían Panamá y Sudáfrica

Se estima que Thomas Christiansen y Hugo Broos elegirán las siguientes formaciones:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Deano van Rooyen, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Samukele Kabini; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Panamá vs Sudáfrica: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según la inteligencia artificial, Panamá ha mostrado en los últimos años un crecimiento sostenido y una identidad bastante clara, lo que le permite competir de igual a igual ante selecciones de otros continentes. Sudáfrica, por su parte, es un equipo físico, ordenado y con buen ritmo competitivo. En ese contexto, no hay un favorito tan marcado, aunque Panamá podría partir con una ligera ventaja por su continuidad en procesos recientes y su rendimiento en torneos internacionales. Todo apunta a un partido cerrado y de detalles.

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