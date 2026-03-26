Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 con un top 5 en el programa corto

El mexicano se mete entre los mejores del mundo en Praga y peleará en el programa libre tras terminar quinto

Donovan Carrillo volvió a responder en el escenario más importante del patinaje artístico. El mexicano logró su clasificación al programa libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 tras firmar una destacada actuación en el programa corto, donde sumó 79.65 puntos y se ubicó en la quinta posición.

El programa del mexicano arrancó con un 4 Salchow + 3 Toeloop bien ejecutado, seguido de un 4 Toeloop en el que cayó sobre el hielo. Donovan se repuso con un Fly Camel Spin 4 y continuó con un triple Axel, antes de cerrar con un Change Sit Spin, Step Sequence y Change Combo Spin.

El patinador originario de Zapopan tuvo una presentación que lo colocó momentáneamente en el primer lugar de la competencia. Carrillo fue el noveno en salir a la pista en el O2 Arena de Praga y, tras su rutina, lideró la clasificación antes de la participación de los 26 competidores restantes.

Con el paso de los turnos, el mexicano fue cediendo posiciones, pero logró mantenerse dentro del top 5, asegurando su lugar entre los 24 patinadores que avanzaron a la final. En total participaron 35 atletas en el programa corto.

El primer lugar del programa corto fue para el canadiense Stephen Gogolev con 94.38 puntos, seguido por Andrew Torgashev de Estados Unidos con 89.07. El ucraniano Kyrylo Marsak terminó tercero con 83.36, mientras que Deniss Vasiljevs de Lituania ocupó el cuarto sitio con 82.27.

Para Carrillo, esta clasificación representa un paso importante en su temporada, especialmente después de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde terminó en el lugar 22 y mostró avances técnicos con la ejecución del toeloop cuádruple.

El resultado en Praga también significa su regreso a una final mundialista. Será la cuarta ocasión en su carrera que el mexicano dispute el programa libre en un Campeonato Mundial, consolidándose como el referente del patinaje artístico en Latinoamérica.

Donovan Carrillo ahora buscará cerrar su participación con una actuación sólida en el programa libre, donde intentará mejorar su posición final y confirmar su crecimiento competitivo en el circuito internacional. La final se disputará el sábado 28 de marzo (05:30 horas tiempo del centro de México), en una prueba que reúne a los mejores exponentes del mundo.

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