Ucrania vs Suecia en vivo: Llave B ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Sigue el partido de la repesca de la UEFA, con dos escuadras que buscan el ansiado boleto a la Copa del Mundo

Sigue el Ucrania vs Suecia en vivo, Claro Sports

Jueves de repechaje mundialista y en Europa se juegan las semifinales de la repesca en el Ciutat de Valencia de España, cuando Ucrania reciba a Suecia, y lo seguimos por Claro Sports.

Ucrania, alejada de su país desde hace varios años por la invasión rusa, juega en el campo del Levante tras terminar la fase de grupos en segundo lugar, detrás de Francia, en el sector D, buscando alcanzar el Mundial por primera vez desde Alemania 2006 y apenas la segunda ocasión en su historia independiente. Su rival, Suecia, busca volver a la fase final de la Copa del Mundo tras ausentarse de Qatar 2022, pero tuvieron una eliminatoria de terror al terminar en último lugar de su grupo, pero les salvó la Nations League para meterse a esta repesca.

¿A qué hora juegan Ucrania vs Suecia hoy 26 de marzo en la Llave B?

En las semifinales del repechaje de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Ucrania se enfrentará a Suecia este 26 de marzo de 2026 en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Ucrania vs Suecia: alineaciones al momento

Así saltan al terreno de juego los dos equipos, en busca de seguir con vida en camino a la fase de grupos del Mundial 2026:

UCRANIA: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelof, Hien, Gudmundsson, Johansson, Nygren, Elanga, Karlstrom, Gyokeres.

Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelof, Hien, Gudmundsson, Johansson, Nygren, Elanga, Karlstrom, Gyokeres. SUECIA: Trubin, Bondar, Zabarnyi, Tsygankov, Mykolenko, Sudakov, Yarmoliuk, Vanat, Zubkov, Kaliuzhnyi, Tymchyk.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El repechaje europeo para la Copa del Mundo se puede seguir en México por la señal de Sky Sports. En Centro y Sudamérica, transmite ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

Si Ucrania y Suecia empatan tras 90 minutos, el reglamento indica que no hay goles de visitante ni un segundo partido. Igualdad tras dos tiempos lleva a los tiempos extra, y si sigue el empate tras la prórroga, la eliminatoria se define en la tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El equipo que gane esta llave se medirá en la final al ganador del repechaje entre Polonia vs Albania.

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