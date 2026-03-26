Gales vs Bosnia y Herzegovina en vivo: Llave A ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Estadísticas, goles y resultado al momento de la semifinal de la repesca para la Copa del Mundo

Gales vs Bosnia y Herzegovina en vivo el repechaje del Mundial 2026 | Claro Sports

Gales quiere disputar su segundo Mundial consecutivo. Bosnia y Herzegovina quiere volver tras perderse Rusia 2018 y Qatar 2022. Solo uno seguirá en camino este jueves 26 de marzo, cuando se enfrenten en la Llave A del repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo del 2026.

El Cardiff City Stadium recibe esta semifinal de la repesca mundialista entre selecciones que se quedaron a dos puntos de calificar directo al Mundial. Gales quedó por detrás de Bélgica en el Grupo J, mientras que Austria superó a Bosnia y Herzegovina en el H. El sorteo les cruza en esta Llave A y es un partido a 90 minutos en el que perder implicaría ver la Copa del Mundo desde casa.

¿A qué hora juegan Gales vs Bosnia y Herzegovina hoy 26 de marzo en la Llave A?

La visita de Bosnia y Herzegovina a Gales dará inicio este jueves 26 de marzo en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Gales vs Bosnia y Herzegovina: alineaciones al momento

Estas son las alineaciones con las que los equipos saltan al campo en Cardiff:

GALES : Darlow, Dasilva, Williams, Lawlor, Ampadu, Rodon, Brooks, Wilson, Johnson, J. James, D. James.

: Darlow, Dasilva, Williams, Lawlor, Ampadu, Rodon, Brooks, Wilson, Johnson, J. James, D. James. BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Tahirovic, Dedic, Demirovic, Dzeko, Sunjic, Memic, Katic, Bajraktarevic.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El repechaje europeo para la Copa del Mundo se puede seguir en México por la señal de Sky Sports. En Centro y Sudamérica, transmite ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

En caso de que haya empate tras 90 minutos en el Gales-Bosnia o en cualquier repechaje, se pasa a los tiempos extra. En caso de que siga el empate, habrá una tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El otro partido de la Llave A del repechaje de la UEFA lo disputan Italia e Irlanda del Norte. Los ganadores se jugarán el boleto al Grupo B, que conforman Canadá, Qatar y Suiza.

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