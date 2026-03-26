Javier Aguirre hace su primera valoración de Álvaro Fidalgo en la selección mexicana

El técnico nacional valoró que Fidalgo no llega como un desconocido, sino como un jugador con amplio recorrido en el fútbol mexicano

La convocatoria de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana continúa generando atención, y Javier Aguirre abordó el tema al destacar el proceso de adaptación del mediocampista dentro del grupo. El futbolista del América vive sus primeros momentos con el Tricolor, en un contexto en el que busca consolidarse como una opción en el mediocampo.

El técnico nacional valoró que Fidalgo no llega como un desconocido, sino como un jugador con amplio recorrido en el fútbol mexicano, lo que ha facilitado su integración. “Álvaro, bien, bien. Un chavo que se echó 5 años aquí entre nosotros… conoce a mucha gente después de competir contra ellos. Está como uno más como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando muy bien, muy natural”, señaló Aguirre, al destacar su actitud y desempeño en los entrenamientos.

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