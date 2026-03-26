Dinamarca vs Macedonia del Norte en vivo: Llave D ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Sigue el partido entre dos de los posibles rivales de México en la próxima Copa del Mundo

Dinamarca-Macedonia del Norte en vivo el repechaje para el Mundial | Claro Sports

El Parken Stadion de Copenhague abre sus puertas este jueves 26 de marzo para recibir el repechaje mundialista, cuando Dinamarca reciba a Macedonia del Norte en la semifinal de la Llave D de la repesca europea.

Daneses y macedonios se enfrentan para llegar a la final y luchar por ser el último equipo del grupo de México en la Copa del Mundo. Dinamarca no se ha perdido un Mundial desde Brasil 2014, mientras que Macedonia del Norte está en la repesca por segunda eliminatoria consecutiva, pero todavía no debutan en la fase final del Mundial.

Dinamarca vs Macedonia: alineaciones al momento

Dinamarca : Hermansen; Bah, Nørgaard, Nelson, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard

: Hermansen; Bah, Nørgaard, Nelson, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard Macedonia: Dimitrievski; Musliu, Zajkov, Stojchevski; Herrera, Bardhi, Atanasov, Elmas, Churlinov; Rastoder, Qamili

¿A qué hora juegan Dinamarca vs Macedonia del Norte hoy 26 de marzo en la Llave D?

El partido entre daneses y macedonios de la Llave D del repechaje se disputa el jueves 26 de marzo. El silbatazo inicial se dará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, horario de todos los juegos de la repesca europea, excepto el Turquía-Rumanía.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

El repechaje europeo para la Copa del Mundo se puede seguir en México por la señal de Sky Sports. En Centro y Sudamérica, transmite ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

En caso de que el partido esté empatado al finalizar los 90 minutos, hay tiempo extra. No cuentan los goles de visitante y no se pasa directo a una tanda de penaltis, sino que se juegan 30 minutos adicionales. Si tras la prórroga hay empate, el partido se define en penales.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

Dinamarca y Macedonia del Norte juegan la Llave D del repechaje mundialista en Europa. El formato en todas las repescas europeas consiste en dos semifinales y una final. Del otro lado de esta llave están Chequia y la República de Irlanda. El equipo que conquiste esta llave será el tercer rival del Grupo A, el de México, Sudáfrica y Corea del Sur, en la justa mundialista.

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