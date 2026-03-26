Colapinto, fascinado con el regreso de Checo Pérez a la F1: “Es el mejor”

El piloto argentino confirma su afinidad con el mexicano y asegura que es un “placer enorme” correr contra él

Colapinto también reveló el equipo de Checo Pérez en Argentina | Reuters

Franco Colapinto no oculta su afinidad por Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto argentino de Alpine volvió a elogiar al mexicano de Cadillac, al reconocer la felicidad por su regreso al máximo circuito del automovilismo y asegurar que “es el mejor de la F1”. Durante una entrevista con ESPN, Colapinto también ‘ventiló’ el amor del tapatío por un equipo de fútbol de Argentina.

“Checo es de Boca, obvio. ¿Cómo no voy a ser amigo de Checo? Checo para mí es el mejor de la F1. Se lo dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores pero desde muy chiquito que era su fan. Correr contra él, contra Lewis (Hamilton), Fernando (Alonso) es un placer enorme. Lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos”.

En la misma plática, el piloto de 22 años de edad reconoció que extrañó la presencia de Checo durante la pasada temporada, en la cual el mexicano estuvo ausente luego de 14 años: “Que Checo haya vuelto a la Fórmula 1 me hizo muy feliz, porque lo extrañaba mucho, el año pasado lo extrañé un montón. Es alguien con quien tengo más afinidad, me cago un poco de risa y la paso bien. Siento que es uno más como yo en la grilla”.

En otro tema, Colapinto habló sobre la posibilidad de disputar su primer GP de Japón, cita de la que se ausentó en 2024 y 2025: “Creo que Suzuka es el favorito de muchos pilotos. Yo no manejé nunca pero viéndolo de la tele, en el simulador, era una de las pistas que quería manejar y que realmente esperaba poder correr. Japón también es uno de los países que me quedaba pendientes y que no había tenido la chance de conocer. Los fanáticos son muy respetuosos, muy apasionados, es una pista que tenía muchas ganas de venir, creo que va a ser una de mis favoritas, por las curvas largas, los cambios de dirección. Ojala tengamos un buen finde, vamos a ir de menos a más. En China al ser curvas más lentas nuestro auto tuvo menos problemas y acá podemos llegar a estar más complicados”

Finalmente el sudamericano respondió entre risas sobre su estado civil: “No, ¿qué novia? Estoy solterísimo. Ustedes los periodistas inventan muchas boludeces y porque les gusta vender, un par de clicks, a mí el chisme me gusta, pero cuando es mío no me gusta tanto. Estuvimos trabajando, estuve en el simulador, y también fin de semana libre quieres descansar un poco, recargar pilas, tenemos muy pocos fines de semana libres al año y está bueno que cada vez que tienes un finde libre, relajar, es muy complicada la F1. Es mucho desgaste. Así que está bueno tener un corte. Para el mes libre que se viene ya tengo programado mucho simulador, así que no va a ser un mes libre. Va a ser un mes para seguir trabajando. Miami también es un circuito nuevo… los dos que conocía me los sacaron (risas)”.

En la actual temporada de la F1 Colapinto marcha en la posición 14 de la tabla de pilotos con un punto, al finalizar décimo en el Gran Premio de China. Por su parte Checo es uno de los siete elementos que aún no suman unidades.

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